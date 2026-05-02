Hasil Semifinal Uber Cup 2026: Putri KW Ditekuk An Se Young, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Korea Selatan

JawaPos.com - Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, gagal membawa tim Merah Putih unggul atas Korea Selatan di babak semifinal Uber Cup 2026. Turun di partai pertama, Putri KW menelan kekalahan dari ratu bulutangkis dunia, An Se Young.

Pada laga yang berlangsung di Forum Hosens, Denmark, Sabtu (2/5) sore WIB, Putri KW sejatinya memulai pertandingan dengan baik. Namun sayang, pemain Pelatnas PBSI Cipayung itu harus menelan kekalahan dua gim langsung dari An Se Young dengan skor 21-19, 21-5.

Usai laga, Putri KW cukup puas dengan performanya di gim pertama, karena mampu mengimbangi permainan An Se Young. Bahkan, ia sempat unggul di interval gim pertama dengan skor tipis 11-10. Namun sayangnya, pemain ranking enam dunia itu gagal keluar dari tekanan di poin-poin kritis.

“Di gim pertama cukup puas dengan penampilan saya karena saya bisa mengimbangi permainan An Se Young yang memainkan ritme dengan sangat baik. Dia tidak terlalu menyerang banget, hanya bola atasnya yang lebih menekan. Cukup disayangkan di akhir saya kurang tahan,” kata Putri KW dalam keterangan PBSI, Sabtu (2/5/2026).

Lebih lanjut, Putri KW membeberkan faktor yang membuatnya kalah telak dari An Se Young di gim kedua. Dia mengungkapkan bahwa pemain nomor satu dunia itu sudah dapat membaca pola permainannya. Diakuinya, permainan An Se Young di gim kedua sangat menyulitkan.

“Di gim kedua dia ada perubahan kecepatan dan saya malah banyak mati sendiri. An Se Young juga sudah membaca pola permainan saya bahkan sejak bola pertama. Pukulan atasnya pun semakin safe,” ucapnya.

“Saya melupakan yang terjadi di gim pertama dan fokus ke gim kedua tapi memang permainan dia cukup menyulitkan,” tambah Putri KW.

Kekalahan ini praktis membuat Indonesia tertinggal 0-1 dari Korea Selatan. Meski demikian, tim Merah Putih masih punya asa untuk membalikkan keadaan guna melesat ke partai puncak.