Senang dan Bangga! Putri Kusuma Wardani Dipercaya Jadi Kapten Tim Uber

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis
JawaPos.com - Putri Kusuma Wardani tak pernah menyangka kalau dia bakal didapuk sebagai kapten tim Indonesia di Uber Cup. Sebab, sebelumnya, kapten tim Uber adalah Siti Fadia Silva Ramadahnti. “Tapi karena yang laki-laki udah Ajay (Fajar Alfian) pemain ganda, jadi yang perempuannya tunggal,” ungkap Putri.
Pemain binaan PB Exist Jakarta itu merasa penunjukkan sebagai kapten menjadi kebanggan tersendiri. Karena, dia dipercaya oleh tim. Kini, dia tertantang untuk membawa prestasi bagi tim. Di babak grup, Srikandi Merah Putih tergabung bersama Taiwan, Kanada dan Australia.
“Kalau aku khususnya di tunggal putri, pemain dari Taiwan dan Kanada juga cukup lumayan bagus. Tapi aku tetap positif dan yakin kalau aku dan teman-temanku yang lain bisa untuk melanjutkan itu,” ucapnya.
Di edisi sebelumnya, Uber sukses menjadi runner up. Hal ini menambah kepercayaan diri Putri lantaran ada beberapa pemain Uber sebelumnya yang kembali masuk skuad. Putri juga tak khawatir soal chemistry tim. “Iya karena dari latihan juga kita bareng-bareng terus, di tunggal juga aku yang paling besar sekarang,” ucapnya.
