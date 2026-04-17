Rizki Ahmad, Baskoro Yudho
17 April 2026, 20.15 WIB

Senang dan Bangga! Putri Kusuma Wardani Dipercaya Jadi Kapten Tim Uber

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis

JawaPos.com - Putri Kusuma Wardani tak pernah menyangka kalau dia bakal didapuk sebagai kapten tim Indonesia di Uber Cup. Sebab, sebelumnya, kapten tim Uber adalah Siti Fadia Silva Ramadahnti. “Tapi karena yang laki-laki udah Ajay (Fajar Alfian) pemain ganda, jadi yang perempuannya tunggal,” ungkap Putri.

Pemain binaan PB Exist Jakarta itu merasa penunjukkan sebagai kapten menjadi kebanggan tersendiri. Karena, dia dipercaya oleh tim. Kini, dia tertantang untuk membawa prestasi bagi tim. Di babak grup, Srikandi Merah Putih tergabung bersama Taiwan, Kanada dan Australia.

“Kalau aku khususnya di tunggal putri,  pemain dari Taiwan dan Kanada juga cukup lumayan bagus. Tapi aku tetap positif dan yakin kalau aku dan teman-temanku yang lain bisa untuk melanjutkan itu,” ucapnya.

Di edisi sebelumnya, Uber sukses menjadi runner up. Hal ini menambah kepercayaan diri Putri lantaran ada beberapa pemain Uber sebelumnya yang  kembali masuk skuad. Putri juga tak khawatir soal chemistry tim. “Iya karena dari latihan juga kita bareng-bareng terus, di tunggal juga aku yang paling besar sekarang,” ucapnya. 

Artikel Terkait
Carlos Alcaraz Gagal Kudeta Jannik Sinner, Mundur dari Barcelona Open Karena Cedera Pergelangan Tangan - Image
Sports

Carlos Alcaraz Gagal Kudeta Jannik Sinner, Mundur dari Barcelona Open Karena Cedera Pergelangan Tangan

17 April 2026, 20.06 WIB

Taklukkan Orlando Magic, Philadelphia 76ers Pastikan Tiket Playoff - Image
Sports

Taklukkan Orlando Magic, Philadelphia 76ers Pastikan Tiket Playoff

17 April 2026, 19.58 WIB

Putri KW dan Jonatan Christie Amankan Tiket Babak 16 Besar Badminton Asia Championships 2026 - Image
Sports

Putri KW dan Jonatan Christie Amankan Tiket Babak 16 Besar Badminton Asia Championships 2026

09 April 2026, 23.12 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

