Jadwal Tim Uber Indonesia! Harus Berani Sejak Awal, Hadapi Kanada Pada Laga Pembuka Hari Ini

JawaPos.com - Tim Uber Indonesia mengawali perjuangannya di grup C mulai pukul 17.00 WIB hari ini (25/4). Putri Kusuma Wardani (KW) dkk akan menghadapi Kanada di Horsens, Denmark. Putri KW ingin tim bisa langsung fokus dan konsisten di laga perdana ajang beregu ini.

Secara pribadi, anggota polisi wanita itu mengakui fokus menjadi salah satu evaluasi terbesarnya dalam beberapa ajang yang diikuti sebelumnya. Termasuk ketika tampil di Badminton Asia Championships. Di ajang itu, dia harus terhenti pada babak 16 besar dari tunggal Tiongkok Gao Fang Jie (21-18, 12-21, 17-21).

Saat itu, dia mengakui kurang bagus dalam mengambil keputusan di poin-poin terakhir. "Kayak apa ya, masih setengah-setengah gitu lah. Seharusnya aku lebih bisa untuk menemukan kesempatan. Seperti bisa dibilang, beraninya yang kurang," ucapnya.

Oleh sebab itu, di ajang beregu ini, Putri KW yang menjabat sebagai kapten dan diprediksi tampil sebagai tunggal pembuka, harus bisa gokus dan meraih kemenangan untuk menghasilkan poin bagi tim.

Putri KW yang menempati ranking keenam BWF, kemungkinan akan menghadapi Michelle Li, andalan Kanada peringkat ke-10 BWF. Putri KW unggul 2-0 atas Michelle. Terakhir keduanya berhadapan di India Open 2026 dengan kemenangan rubber game (21-1, 20-22, 21-15).

Menurutnya, pemain di level top 10 secara pemikiran cukup berbeda. Di mana, teknik dan strategi yang dimiliki bisa menyulitkan lawan. "Misalnya An Se Young kan.yaKayakna dia tekniknya ya biasa aja ya, tapi dia kuatnya itu loh," akunya.

Melawan Kanada, Indonesia bisa mengandalkan keunggulan di nomor ganda. Febi Setianingrum cukup excitted utuk bisa menjalani debutnya. "Pasti ada tegang karena ini debut saya tapi kekompakan tim membuat saya lebih yakin," ucapnya.

Rachel Allessya Rose percaya kemampuan Febi di ajang debutnya. Menurutnya, Febi sudah memiliki pengalaman di ajang beregu lainnya. "Jadi pasti sudah tahu rasanya dan kami pastinya ingin lebih baik dari sebelumnya-sebelumnya," ujar Rachel.