Debut Manis di Madrid Open 2026, Peringkat Janice Tjen Diprediksi Naik

JawaPos.com - Petenis putri Indonesia, Janice Tjen, mencatat kemenangan dalam debut di ajang Madrid Open 2026. Kemenangan itu membuat Janice naik peringkat dalam ranking WTA terbaru.

Janice meraih hasil positif dalam penampilan perdananya di Miami Open 2026. Dia sukses mengalahkan petenis Rusia, Alina Charaeva pada putaran pertama dengan skor 6-4, 6-2 di Lapangan 7 La Caja Magica, Rabu (22/4/2026) malam WIB.

Janice mengunci kemenangan atas Charaeva dengan susah payah. Ia sempat tertinggal 3-4 di set pertama, sebelum akhirnya berhasil bangkit membalikkan keadaan.

Keberhasilan itu membuat Janice dapat keuntungan besar dalam kariernya. Diprediksi, ranking WTA miliknya mengalami peningkatan berkat menang atas Alina Charaeva.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Live WTA Ranking, posisi Janice untuk sementara berada di urutan ke-37 dunia dengan koleksi 1347 poin. Posisinya naik dua tingkat dari rankingnya sebelumnya.

Namun perlu diingat, ranking tersebut belum resmi. WTA baru akan merilis peringkat terbaru pada awal pekan depan, tepatnya hari Senin (27/4) mendatang.

Ranking Janice berpotensi terus menanjak, mengingat ia belum tersingkir di Madrid Open 2026. Ia bakal menghadapi petenis unggulan 20 asal Belarusia, Liudmila Samsonova, di babak 64 besar.

Jika Janice kembali mencatat kemenangan, otomatis peringkatnya akan terus meningkat. Petenis kelahiran Jakarta itu berpotensi mendapatkan poin tambahan sebesar 55 poin.