Update Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026! Modal Comeback Gila di Spanyol Bikin Lawan Waspada

JawaPos.com–Kabar terbaru jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 akhirnya dinantikan pecinta balap Tanah Air setelah penampilan impresif di seri sebelumnya. Balapan di Sirkuit Le Mans akan digelar pada 10 Mei dan jadi panggung penting bagi rider muda Indonesia itu melanjutkan tren positif.

Dua pekan jelang balapan tersebut, Veda Ega Pratama datang dengan kepercayaan diri tinggi. Hasil luar biasa di Moto3 Spanyol 2026 jadi bekal berharga untuk menghadapi persaingan ketat di Prancis.

Moto3 Spanyol sendiri berlangsung di Sirkuit Jerez pada Minggu (26/4) dengan cerita dramatis dari Veda Ega. Rider asal Gunungkidul itu tampil mengejutkan setelah memulai balapan dari posisi yang kurang menguntungkan.

Veda Ega harus start dari posisi ke-17 usai mengalami crash saat sesi kualifikasi sehari sebelumnya. Situasi tersebut sempat membuatnya diragukan mampu bersaing di barisan depan.

Namun, tekad kuat langsung ditunjukkan sejak lampu start dipadamkan. Veda Ega tampil tenang dan tidak terburu-buru dalam menyalip para rivalnya di lintasan.

Mengandalkan performa motor Honda NSF250RW, dia perlahan mulai menembus rombongan tengah. Strategi sabar itu terbukti efektif saat dirinya mulai masuk ke posisi 10 besar di awal balapan.

Persaingan sengit tak terhindarkan ketika Veda Ega harus berduel dengan sejumlah pembalap muda potensial. Dia sukses mengungguli nama-nama seperti Hakim Danish dan Valentine Perrone dalam perebutan posisi.

Kepercayaan diri Veda Ega semakin meningkat saat berhasil merangsek ke posisi lima besar. Momentum tersebut menjadi titik balik dalam balapan yang sebelumnya terasa sulit baginya.