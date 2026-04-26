Hasil Moto3 Spanyol 2026! Dari Start ke-17, Veda Ega Pratama Menggila Finis 6 Jadi Bukti Kelas Debutan Indonesia

Veda Ega Pratama berjuang dalam sesi kualifikasi Moto3 Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Start dari posisi 17, pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama meroket amankan tempat ke-6 pada sesi balapan Moto3 Spanyol 2026. Hasil ini langsung mencuri perhatian karena ia tampil agresif sejak lap awal di Sirkuit Jerez, Minggu (26/4/2026).
Drama langsung terjadi pada balapan selama 19 putaran tersebut. Insiden cepat mewarnai lomba saat Matteo Bertelle dari tim Level Up - MTA terjatuh di fase awal.
Situasi itu dimanfaatkan Veda untuk mulai menyalip satu per satu rivalnya. Pembalap muda asal Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta itu langsung masuk ke zona poin.
Pergerakan cepatnya terlihat jelas saat memasuki putaran kedua. Veda sudah melonjak hingga posisi ke-12 setelah start dari barisan belakang.
Sementara itu, jalannya balapan di barisan depan dipimpin oleh Maximo Quiles. Pembalap muda yang dikenal sebagai murid Marc Marquez itu tampil solid sejak awal lomba.
Di belakang Quiles, persaingan ketat terjadi antara David Munoz dan Alvaro Carpe. Keduanya terus menempel ketat di posisi dua dan tiga tanpa memberi ruang.
Memasuki putaran ketiga, momen menarik terjadi yang mengingatkan pada Red Bull Rookies Cup 2025. Brian Uriarte, Hakim Danish, dan Veda Ega Pratama sempat berjejer di posisi 8 hingga 10.
Ketiganya memang dikenal sebagai rival kuat dalam perebutan status debutan terbaik Moto3 2026. Persaingan mereka kembali tersaji sengit di lintasan Jerez.
Pada putaran keempat, pengawas balapan mengeluarkan pengumuman penting. Agusto Fernandez dari Leopard Racing diinvestigasi atas insiden dengan Bertelle.
