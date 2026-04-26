Kiandra Ramadhipa Menangi MotoGP Rookies di Jerez! Dukungan Veda Pratama dan Mario Aji Jadi Suntikan Mental!

Dukungan Veda Pratama dan Mario Aji untuk Kiandra Ramadhipa usai menangi MotoGP Rookies di Jerez. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Kemenangan sensasional diraih pembalap muda Indonesia, Muhammad Kiandra Ramadhipa, saat tampil di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 seri Spanyol. Berlaga di Sirkuit Jerez, Minggu (26/4/2026), rider 16 tahun itu sukses mencuri perhatian dunia.
Kemenangan ini terasa spesial karena menjadi yang pertama bagi Kiandra di ajang tersebut. Ia juga mempersembahkan hasil ini untuk keluarga dan masyarakat Indonesia yang terus mendukung perjalanannya.
"Ini kemenangan pertama saya (di MotoGP Rookies Cup). Terima kasih untuk keluarga, untuk ayah saya. Terima kasih untuk masyarakat Indonesia," ujar Ramadhipa usai balapan.
Baca Juga:Resmi! Link Live Streaming Moto3 Spanyol 2026, Misi Sulit Veda Ega Pratama dari Posisi ke-17 di Jerez
Ucapan itu menunjukkan betapa emosional momen tersebut bagi pembalap asal Sleman tersebut.
Perjalanan Kiandra menuju podium tertinggi tidak mudah. Ia harus memulai balapan dari posisi ke-17, situasi yang jelas tidak menguntungkan di lintasan sekompetitif Jerez.
Namun, dengan strategi matang dan ketenangan luar biasa, Kiandra perlahan menyalip satu per satu rivalnya. Ia juga cermat menjaga kondisi ban agar tetap optimal hingga lap-lap akhir.
Baca Juga:Last Dance Bruno Moreira? Rekor Bomber Brasil Jadi Top Skor Derbi Jawa Timur Jelang Arema FC vs Persebaya Surabaya
Upayanya mulai membuahkan hasil saat memasuki lap ketujuh. Kiandra berhasil menembus posisi tiga besar dan bahkan memimpin balapan sejak lap kedelapan.
Meski sempat mengalami penurunan performa dan terlempar ke posisi keenam pada lap ke-11, mental Kiandra tidak goyah. Ia tetap fokus dan menunggu momentum terbaik untuk kembali menyerang.
Strategi tersebut terbukti jitu. Pada lap-lap akhir, ia kembali masuk ke tiga besar dan menciptakan manuver dramatis di tikungan terakhir untuk merebut posisi pertama.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!