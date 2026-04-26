Kiandra Ramadhipa Menangi MotoGP Rookies di Jerez! Dukungan Veda Pratama dan Mario Aji Jadi Suntikan Mental!

JawaPos.com — Kemenangan sensasional diraih pembalap muda Indonesia, Muhammad Kiandra Ramadhipa, saat tampil di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 seri Spanyol. Berlaga di Sirkuit Jerez, Minggu (26/4/2026), rider 16 tahun itu sukses mencuri perhatian dunia.

Kemenangan ini terasa spesial karena menjadi yang pertama bagi Kiandra di ajang tersebut. Ia juga mempersembahkan hasil ini untuk keluarga dan masyarakat Indonesia yang terus mendukung perjalanannya.

"Ini kemenangan pertama saya (di MotoGP Rookies Cup). Terima kasih untuk keluarga, untuk ayah saya. Terima kasih untuk masyarakat Indonesia," ujar Ramadhipa usai balapan.

Ucapan itu menunjukkan betapa emosional momen tersebut bagi pembalap asal Sleman tersebut.

Perjalanan Kiandra menuju podium tertinggi tidak mudah. Ia harus memulai balapan dari posisi ke-17, situasi yang jelas tidak menguntungkan di lintasan sekompetitif Jerez.

Namun, dengan strategi matang dan ketenangan luar biasa, Kiandra perlahan menyalip satu per satu rivalnya. Ia juga cermat menjaga kondisi ban agar tetap optimal hingga lap-lap akhir.

Upayanya mulai membuahkan hasil saat memasuki lap ketujuh. Kiandra berhasil menembus posisi tiga besar dan bahkan memimpin balapan sejak lap kedelapan.

Meski sempat mengalami penurunan performa dan terlempar ke posisi keenam pada lap ke-11, mental Kiandra tidak goyah. Ia tetap fokus dan menunggu momentum terbaik untuk kembali menyerang.