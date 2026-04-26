Resmi! Link Live Streaming Moto3 Spanyol 2026, Misi Sulit Veda Ega Pratama dari Posisi ke-17 di Jerez

JawaPos.com - Aksi Veda Ega Pratama dalam Moto3 Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez jadi sorotan pecinta balap Tanah Air. Balapan yang berlangsung Minggu (26/4) ini bisa disaksikan melalui siaran langsung dan live streaming yang telah tersedia.

Moto3 Spanyol 2026 akan disiarkan langsung oleh Trans7 pada pukul 16.00 WIB. Selain itu, penggemar juga dapat menikmati balapan melalui layanan live streaming di Vidio pada waktu yang sama.

Seri di Moto3 Spanyol 2026 ini menjadi tantangan tersendiri bagi Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia tersebut menghadapi situasi berbeda dibandingkan tiga seri sebelumnya.

Balapan di Circuito de Jerez menjadi seri pembuka Moto3 di kawasan Eropa musim ini. Kondisi lintasan dan atmosfer balapan yang berbeda menuntut adaptasi cepat dari para pembalap, termasuk Veda.

Veda Ega mengawali akhir pekan balapan dengan hasil kurang memuaskan setelah finis di posisi ke-24 pada sesi latihan bebas pertama. Hasil tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan performa di lintasan.

Performa Veda belum membaik pada sesi practice yang menentukan langkah ke kualifikasi berikutnya. Ia hanya mampu menempati posisi ke-16 sehingga gagal menembus sesi Q2.

Kegagalan lolos ke Q2 menjadi pukulan bagi pembalap Honda Team Asia tersebut. Pasalnya, pada tiga seri sebelumnya ia selalu tampil konsisten dengan menembus Q2 dan memulai balapan dari barisan depan.

Berdasarkan hasil kualifikasi, Veda Ega harus puas memulai balapan dari posisi ke-17. Posisi ini jelas tidak ideal untuk bersaing di papan atas sejak awal lomba.