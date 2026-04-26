Piala Thomas 2026: Alwi Farhan Ditekuk Panitchaphon Teeraratsakul, Indonesia Tertinggal 1-2 dari Thailand

Alwi Farhan saat melaju ke babak final Swiss Open. (Dok. PBSI)
JawaPos.com - Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, menelan kekalahan dari Panitchaphon Teeraratsakul di laga kedua Grup D Thomas Cup 2026. Alwi menelan kekalahan dari pemain Thailand itu lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-14, 17-21, dan 16-21.
Alwi, yang turun di partai ketiga, sebenarnya memulai permainan dengan baik di Forum Horsens, Denmark, Minggu (26/4) sore WIB. Pemain ranking 14 dunia itu cukup nyaman mencuri poin dri Teeraratsakul hingga unggul 11-9 di interval gim pertama.
Setelah jeda, pertandingan berjalan cukup sengit. Kedua pemain saling kejar-kejaran angka, namun Alwi masih memimpin dengan skor tipis 15-14 atas Teeraratsakul. Setelah itu, Alwi sukses mencuri enam poin beruntun sehingga menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14 atas Teeraratsakul.
Di gim kedua, kendali permainan dipegang Teeraratsakul. Pemain asal Thailand itu terus menggempur pertahanan Alwi, hingga unggul telak 11-5 di interval gim kedua.
Teeraratsakul terus memperlebar jarak keunggulannya menjadi 17-12. Kemudian muncul satu momen di mana Alwi berhasil memangkas jarak menjadi 17-18. Tapi sayang upayanya untuk membalikkan keadaan belum berbuah manis. Alwi harus menelan kekalahan 17-21 dari Teeraratsakul.
Pada gim penentuan, Alwi masih kesulitan untuk keluar dari tekanan. Tunggal putra andalan Indonesia itu selalu tertinggal dari Teeraratsakul. Ia pun kembali tertinggal di interval gim ketiga dengan skor 9-11.
Alih-alih bangkit, Alwi justru semakin tertinggal dari lawannya menjadi 12-18. Situasi itu membuat Alwi kian tertekan, sementara Teeraratsakul kian nyaman melancarkan serangan. Hasilnya, pemain asal Thailand itu menutup gim ketiga dengan kemenangan 21-16.
Hasil kekalahan ini praktis membuat Indonesia kembali tertinggal dari Thailand dengan skor 1-2. Di partai keempat sedang berlangsung pertandingan antara Fajar Alfian/Nikolaus Joaquin vs Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul.
