Fajar/Joaquin Berduet! Daftar Pemain Indonesia vs Thailand di Babak Penyisihan Piala Thomas 2026

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Raymond Indra (kedua kanan) dan Nikolaus Joaquin (kedua kiri) berselebrasi usai mencetak poin saat melawan pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri pada babak delapan besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
JawaPos.com - Tim Piala Thomas Indonesia akan menduetkan kapten Fajar Alfian dengan Nikolaus Joaquin sebagai ganda kedua untuk laga lanjutan penyisihan Grup D Piala Thomas 2026 melawan Thailand, dikutip dari ANTARA.
Pelatih ganda putra Indonesia Antonius Ariantho mengkonfirmasi langkah itu ditempuh lantaran pasangan Fajar sebelumnya, Muhammad Shohibul Fikri, berada dalam kondisi kurang bugar sehingga diistirahatkan dari rangkaian pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Forum Horsens, Denmark, Minggu.
Baca Juga:Profil Rudy Eka Priyambada: Pelatih Asal Indonesia yang Sukses Bawa Al Nassr Juara Liga Arab Saudi Putri
"Kami menurunkan pemain yang berada dalam kondisi paling siap untuk menghadapi pertandingan melawan Thailand besok. Mengingat kondisi Fikri yang saat ini kurang fit, kami memutuskan untuk memasangkan Fajar dengan Joaquin sebagai ganda kedua,” kata Antonius dalam keterangan resmi PBSI, Minggu.
Keputusan itu juga praktis "memisahkan" Joaquin dari Raymond Indra, pasangannya sejak Singapore International Challenge 2025, yang sukses menyumbang poin dari laga pertama Grup D melawan Aljazair pada Jumat (24/4) lalu.
Antonius menjelaskan Fajar dipilih untuk turun berpasangan dengan Joaquin karena sang kapten memiliki karakter permainan yang cocok dengan kecepatan shuttlecock yang dipengaruhi kondisi lapangan di Forum Horsens.
Baca Juga:Last Dance Bruno Moreira? Rekor Bomber Brasil Jadi Top Skor Derbi Jawa Timur Jelang Arema FC vs Persebaya Surabaya
Fajar/Joaquin bakal menghadapi ganda kedua Thailand menghadapi ganda kedua Thailand Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul dalam pertandingan keempat, yang berpotensi menjadi poin penentu kemenangan.
“Dari segi pengalaman dan jam terbang, kami meyakini bahwa Fajar mampu membantu Joaquin untuk tampil secara optimal, terutama apabila pertandingan menjadi penentu kemenangan,” katanya.
Antonius menegaskan pergantian pasangan bukan hal baru dalam ajang semacam Piala Thomas. Hal tersebut umum ditempuh sebagai bagian dari strategi yang memang telah dipersiapkan oleh tim kepelatihan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang di luar rencana.
Duet Fajar/Joaquin bukan satu-satunya perubahan susunan pemain Tim Piala Thomas Indonesia untuk meladeni Thailand dibandingkan laga pertama kontra Aljazair.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!