Logo JawaPos
Sports
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 26 April 2026 | 20.51 WIB

Fajar/Joaquin Berduet! Daftar Pemain Indonesia vs Thailand di Babak Penyisihan Piala Thomas 2026

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Raymond Indra (kedua kanan) dan Nikolaus Joaquin (kedua kiri) berselebrasi usai mencetak poin saat melawan pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri pada babak delapan besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin

JawaPos.com - Tim Piala Thomas Indonesia akan menduetkan kapten Fajar Alfian dengan Nikolaus Joaquin sebagai ganda kedua untuk laga lanjutan penyisihan Grup D Piala Thomas 2026 melawan Thailand, dikutip dari ANTARA.

Pelatih ganda putra Indonesia Antonius Ariantho mengkonfirmasi langkah itu ditempuh lantaran pasangan Fajar sebelumnya, Muhammad Shohibul Fikri, berada dalam kondisi kurang bugar sehingga diistirahatkan dari rangkaian pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Forum Horsens, Denmark, Minggu.

"Kami menurunkan pemain yang berada dalam kondisi paling siap untuk menghadapi pertandingan melawan Thailand besok. Mengingat kondisi Fikri yang saat ini kurang fit, kami memutuskan untuk memasangkan Fajar dengan Joaquin sebagai ganda kedua,” kata Antonius dalam keterangan resmi PBSI, Minggu.

Keputusan itu juga praktis "memisahkan" Joaquin dari Raymond Indra, pasangannya sejak Singapore International Challenge 2025, yang sukses menyumbang poin dari laga pertama Grup D melawan Aljazair pada Jumat (24/4) lalu.

Antonius menjelaskan Fajar dipilih untuk turun berpasangan dengan Joaquin karena sang kapten memiliki karakter permainan yang cocok dengan kecepatan shuttlecock yang dipengaruhi kondisi lapangan di Forum Horsens.

Fajar/Joaquin bakal menghadapi ganda kedua Thailand menghadapi ganda kedua Thailand Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul dalam pertandingan keempat, yang berpotensi menjadi poin penentu kemenangan.

“Dari segi pengalaman dan jam terbang, kami meyakini bahwa Fajar mampu membantu Joaquin untuk tampil secara optimal, terutama apabila pertandingan menjadi penentu kemenangan,” katanya.

Antonius menegaskan pergantian pasangan bukan hal baru dalam ajang semacam Piala Thomas. Hal tersebut umum ditempuh sebagai bagian dari strategi yang memang telah dipersiapkan oleh tim kepelatihan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang di luar rencana.

Duet Fajar/Joaquin bukan satu-satunya perubahan susunan pemain Tim Piala Thomas Indonesia untuk meladeni Thailand dibandingkan laga pertama kontra Aljazair.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore