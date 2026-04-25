BNI Kawal Kemenangan Sempurna Indonesia 5-0 di Laga Pembuka Piala Thomas 2026

JawaPos.com - Tim Nasional (Timnas) Bulu Tangkis Indonesia yang mendapat dukungan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berhasil mengawali hari pertama gelaran Piala Thomas 2026 dengan gemilang.

Total sembilan pertandingan digelar dalam tiga sesi berbeda di Forum Horsens, Denmark, yang dimulai pada hari Jumat (24/4/2026). Dalam ajang tersebut, tim beregu putra Indonesia memainkan partai pembuka Grup D melawan Aljazair dengan hasil akhir kemenangan telak 5-0 untuk tim Indonesia.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan hasil positif ini merupakan bukti nyata keseriusan pembinaan atlet bulutangkis nasional oleh Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) yang mendapat dukungan dari BNI.

"Ini menjadi awal yang positif bagi tim Indonesia. Kami melihat hasil ini sebagai buah dari kerja keras atlet dan tim pelatih, serta konsistensi pembinaan yang dilakukan PBSI bersama dukungan BNI," kata Okki dalam keterangan tertulis.

Kemenangan 5-0 Indonesia dipastikan melalui penampilan solid di seluruh kategori.

Pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin berhasil menutup kemenangan dengan penampilan dominan atas Adel Hamek/Abdelaziz Ouchefoun dengan skor 21-4, 21-7. Sebelummya

pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul menunjukkan dominasi atas Abderrahmie Belarbi/Koceila Mammeri dengan skor 21-14, 21-8.

Catatan tersebut melengkapi performa tim Thomas Indonesia di hari pertama setelah Jonatan Christie, Alwi Farhan dan Anthony Sinisuka Ginting berhasil membuka kemenangan 3-0 bagi Indonesia.

Jonatan Christie yang akrab disapa Jojo membuka kemenangan setelah mengalahkan Adel Hamek dua gim langsung dengan skor 21-8, 21-16 di laga tunggal putra.

Alwi Farhan dan Anthony Sinisuka Ginting meneruskan dominasi tunggal putra Indonesia. Alwi Farhan menundukkan Abderrahmie Belarbi dengan skor 21-8, 21-7, sementara Anthony Ginting menaklukkan Abdelaziz Ouchefoun tanpa balas dengan skor 21-8, 21-6.