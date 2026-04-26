Piala Thomas 2026: Sabar/Reza Bawa Indonesia Imbangi Thailand Usai Jonatan Christie Kalah

Ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi. (Dok. PBSI)
JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, membawa tim Merah Putih menyamakan kedudukan 1-1 melawan Thailand di laga kedua Grup D Piala Thomas 2026.
Kepastian itu didapat setelah Sabar/Reza bungkam Chaloempoen Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-nga dalam dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-18 di Forum Horsens, Denmark, Minggu (26/4) sore WIB.
Turun di partai kedua, Sabar/Reza memulai permainan dengan baik. Pasangan non Pelatnas PBSI itu sukses mencuri empat poin beruntun dari Charoenkitamorn/Thongsa-nga.
Akan tetapi, Charoenkitamorn/Thongsa-nga perlahan mulai menemukan ritme permainannya. Pasangan Thailand itu sempat menyamakan kedudukan menjadi 8-8. Dari situ, mereka sukses membalikkan keadaan, hingga mencapai interval gim pertama dengan skor 11-9.
Selepas jeda interval, Sabar/Reza kembali memegang kendali permainan. Pasangan ranking sembilan dunia itu sukses membalikkan keadaan menjadi unggul 15-12. Anak didik Hendra Setiawan itu terus menjaga momentum, hingga sukses menutup gim pertama dengan skor kemenangan 21-17.
Pertarungan sengit tersaji pada gim kedua. Kedua pasangan saling kejar-kejaran angka hingga skor 7-7. Namun perlahan, Sabar/Reza berhasil keluar dari tekanan dan unggul 11-8 atas Charoenkitamorn/Thongsa-nga di interval gim kedua.
Usai jeda, Sabar/Reza terus memegang kemudi permainan. Poin demi poin terus mereka curi dari ganda putra Thailand hingga unggul jauh 18-11. Namuns setelah itu, mereka tampak kehilangan fokus.
Pasalnya, Charoenkitamorn/Thongsa-nga secara mengejutkan berhasil mencuri tujuh poin beruntun dan menyamakan kedudukan menjadi 18-18. Untungnya, Sabar/Reza berhasil lepas dari poin kritis tersebut. Ganda putra Indonesia itu menutup gim kedua dengan kemenangan 21-18.
Kemenangan ini sekaligus membawa Indonesia menyamakan kedudukan melawan Thailand menjadi 1-1. Sebelumnya, skuad Merah Putih harus tertinggal setelah Jonatan Christie tumbang di partai pertama. Jojo, sapaan akrab Jonatan, menelan kekalahan dari Kunlavut Vitidsarn lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 16-21, 22-20, dan 20-22.
