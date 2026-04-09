Temui Gubernur DKI, PB ORADO Perkuat Dukungan Turnamen Domino

JawaPos.com–Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Hal itu sebagai bagian dari penguatan dukungan menjelang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Turnamen Domino 2026.

Audiensi ini menjadi langkah strategis PB ORADO dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan Kejurnas. Kegiatan akan berlangsung pada 24–26 April 2026 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Ketua Harian PB ORADO Giri Bayu Kusumah menegaskan, komunikasi dengan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem olahraga domino yang lebih profesional dan berkelanjutan.

”Silaturahmi ini bukan sekadar audiensi formal, tetapi bagian dari upaya kami memperkuat dukungan lintas sektor agar turnamen domino tingkat nasional ini berjalan optimal dan memberi dampak luas bagi pembinaan atlet,” kata Giri.

Dia menjelaskan, Kejurnas Turnamen Domino tersebut merupakan puncak dari rangkaian kompetisi berjenjang. Mulai dari Kejuaraan Kabupaten/Kota (Kejurcab) hingga Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) yang telah digelar di berbagai daerah.

Menurut dia, PB ORADO terus mendorong transformasi domino sebagai olahraga strategi dan kecerdasan yang mampu menyatukan berbagai generasi dalam satu ruang kompetisi yang sehat dan profesional.

Sementara itu, Ketua Bidang Humas PB ORADO Henry Kurnia Adhi atau biasa disapa Jhon LBF, menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta, memiliki peran penting dalam memperluas eksposur dan legitimasi Turnamen Domino di tingkat nasional.

”Kami ingin memastikan bahwa Turnamen Domino ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum untuk memperkenalkan domino sebagai olahraga prestasi yang memiliki sistem pembinaan yang jelas,” ucap Henry.