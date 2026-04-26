Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

Aksi pembalap Moto 3 Veda Pratama saat melibas tikungan di Sirkuit Jerez dalam seri MotoGP Spanyol 2026. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Jadwal race Moto3, Moto2, dan MotoGP Spanyol 2026 akhirnya memasuki puncaknya hari ini, Minggu (26/04/2026). Sirkuit Circuito de Jerez – Ángel Nieto bakal jadi saksi pertarungan sengit para rider dari tiga kelas berbeda.
Sorotan utama tentu tertuju pada dua pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji. Keduanya harus memulai balapan dari posisi yang kurang ideal usai hasil kualifikasi yang cukup menantang.
Race Moto3 akan menjadi pembuka dengan total 19 laps yang dimulai pukul 16.00 WIB. Veda Ega Pratama akan start dari posisi ke-17, sebuah tantangan besar untuk bisa menembus barisan depan.
Meski begitu, peluang tetap terbuka karena karakter sirkuit Jerez yang teknis sering menghadirkan kejutan. Start yang bersih dan strategi tepat bisa jadi kunci bagi Veda untuk mencuri poin penting.
Berlanjut ke kelas Moto2, race dijadwalkan berlangsung pukul 17.15 WIB dengan total 21 laps. Mario Suryo Aji juga berada dalam situasi serupa setelah harus memulai balapan dari posisi ke-17.
Persaingan di Moto2 dipastikan berlangsung ketat sejak lap pertama. Mario Aji dituntut tampil agresif namun tetap konsisten untuk bisa memperbaiki posisi dan bersaing di papan tengah.
Sementara itu, puncak balapan akan tersaji di kelas MotoGP yang dimulai pukul 19.00 WIB. Race utama ini akan berlangsung selama 25 laps dengan tensi tinggi sejak start.
Nama Marc Marquez menjadi pusat perhatian setelah berhasil mengamankan pole position. Rider Ducati Lenovo itu jelas punya peluang besar untuk meraih kemenangan di depan publik sendiri.
Namun, Marquez tidak akan melenggang mudah karena di belakangnya ada Johann Zarco dan Fabio Di Giannantonio yang siap memberi tekanan sejak awal balapan.
Persaingan di barisan depan diprediksi berlangsung ketat hingga lap terakhir.
