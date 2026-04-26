Update Hasil Kualifikasi Moto3 Spanyol 2026! Rider Indonesia Veda Ega Pratama Harus Memulai Balapan dari Posisi ke-17

JawaPos.com — Harapan besar sempat muncul, namun berakhir dengan kenyataan pahit. Veda Ega Pratama harus memulai balapan dari posisi ke-17 usai kualifikasi Moto3 Spanyol 2026 yang berlangsung dramatis di Sirkuit Jerez.

Pebalap Indonesia itu sebenarnya menunjukkan performa menjanjikan sejak awal sesi. Namun, persaingan ketat di detik-detik akhir membuat posisinya melorot cukup jauh dari barisan depan.

Kualifikasi Moto3 Spanyol digelar pada Sabtu (25/4/2026) petang WIB. Sesi berlangsung sengit sejak Q1, mengingat banyak pebalap harus berjuang ekstra demi mengamankan tiket ke Q2.

Veda memulai langkahnya dari Q1 bersama sejumlah pebalap lain yang juga mengincar posisi empat besar. Rider Honda Asia Team itu tampil cukup solid dengan catatan waktu 1 menit 46,103 detik.

Catatan waktu tersebut sempat menempatkan Veda dalam posisi aman. Namun, tekanan datang dari Ruche Moodley yang berhasil mencatatkan waktu lebih cepat, yakni 1 menit 45,913 detik.

Meski begitu, Veda tetap mampu mengamankan posisi kedua di Q1. Hasil itu cukup untuk membawanya melangkah ke sesi Q2 dan membuka peluang start dari posisi yang lebih baik.

Memasuki Q2, Veda langsung tancap gas sejak awal sesi. Ia bahkan sempat mencuri perhatian setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 45,738 detik.

Performa tersebut membuatnya sempat berada di posisi pertama. Momentum itu menunjukkan Veda memiliki potensi bersaing dengan para pebalap papan atas.

Sayangnya, dominasi tersebut tidak bertahan lama. Para rival mulai mempertajam catatan waktu mereka di menit-menit akhir sesi.