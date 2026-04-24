Grand Prix Spanyol: Jadi Acuan Persaingan MotoGP Eropa, Aprilia Uji Konsistensi di Sirkuit Jerez

JawaPos.com - Dari tiga balapan awal di Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat, MotoGP 2026 bergulir ke Eropa. Grand Prix Spanyol di Sirkuit Jerez membuka rangkaian panjang 12 seri di Benua Biru yang berlangsung hingga GP Austria pada September mendatang.

Berbeda dengan tiga seri awal, Jerez memiliki karakteristik trek yang sempit dengan dominasi tikungan teknis. Layout tersebut disebut-sebut cukup ideal untuk mengukur keseimbangan motor secara keseluruhan. Karakter tersebut juga membuat Jerez sering dijadikan gambaran awal mayoritas trek di Eropa.

Sirkuit seperti Le Mans (GP Prancis), Catalunya (GP Catalunya), hingga Misano (GP San Marino) memiliki tipikal yang tidak jauh berbeda. Karena itu, performa di Jerez sering dijadikan acuan awal untuk membaca peta persaingan menuju seri Eropa.

Aprilia Uji Konsistensi

Hasil di Jerez akhir pekan ini juga akan menjadi tolok ukur penting bagi Aprilia. Jika Marco Bezzecchi dan Jorge Martin kembali tampil dominan seperti pada tiga seri awal, maka peluang pabrikan asal Noale itu bersaing di sepanjang musim Eropa akan semakin terbuka.

CEO Aprilia Racing Massimo Rivola juga menyebut persaingan bakal terbentuk di Jerez. ”Jika pembalap Aprilia saling bertarung memperebutkan gelar, maka hal iu bagus. Saya akan menyukainya. Tapi, saya rasa bukan hanya mereka. Saya pikir Marc Marquez (Ducati) akan ikut bertarung, bahkan saya percaya kejuaraan akan benar-benar dimulai di Jerez,” katanya kepada Motorsport.

”Lalu, ada Pedro Acosta (KTM) yang benar-benar luar biasa. Dia adalah salah satu pembalap yang membuat perbedaan,” lanjut Rivola.

Ducati Tetap Ancaman

Bezzecchi memang menyapu bersih tiga balapan awal musim ini. Sementara Martin terus menempel dengan dua kali finis runner-up dan satu kemenangan sprint di Austin (GP Amerika Serikat). Namun, Ducati sempat mencuri satu kemenangan sprint lewat Marquez di Goiania (GP Brasil).