Grand Prix Spanyol: Jadi Acuan Persaingan MotoGP Eropa, Aprilia Uji Konsistensi di Sirkuit Jerez

Marco Bezzecchi. (Dok. Aprilia Racing)
JawaPos.com - Dari tiga balapan awal di Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat, MotoGP 2026 bergulir ke Eropa. Grand Prix Spanyol di Sirkuit Jerez membuka rangkaian panjang 12 seri di Benua Biru yang berlangsung hingga GP Austria pada September mendatang.
Berbeda dengan tiga seri awal, Jerez memiliki karakteristik trek yang sempit dengan dominasi tikungan teknis. Layout tersebut disebut-sebut cukup ideal untuk mengukur keseimbangan motor secara keseluruhan. Karakter tersebut juga membuat Jerez sering dijadikan gambaran awal mayoritas trek di Eropa.
Sirkuit seperti Le Mans (GP Prancis), Catalunya (GP Catalunya), hingga Misano (GP San Marino) memiliki tipikal yang tidak jauh berbeda. Karena itu, performa di Jerez sering dijadikan acuan awal untuk membaca peta persaingan menuju seri Eropa.
Aprilia Uji Konsistensi
Hasil di Jerez akhir pekan ini juga akan menjadi tolok ukur penting bagi Aprilia. Jika Marco Bezzecchi dan Jorge Martin kembali tampil dominan seperti pada tiga seri awal, maka peluang pabrikan asal Noale itu bersaing di sepanjang musim Eropa akan semakin terbuka.
CEO Aprilia Racing Massimo Rivola juga menyebut persaingan bakal terbentuk di Jerez. ”Jika pembalap Aprilia saling bertarung memperebutkan gelar, maka hal iu bagus. Saya akan menyukainya. Tapi, saya rasa bukan hanya mereka. Saya pikir Marc Marquez (Ducati) akan ikut bertarung, bahkan saya percaya kejuaraan akan benar-benar dimulai di Jerez,” katanya kepada Motorsport.
”Lalu, ada Pedro Acosta (KTM) yang benar-benar luar biasa. Dia adalah salah satu pembalap yang membuat perbedaan,” lanjut Rivola.
Baca Juga:Persebaya Surabaya Ukir 9 Clean Sheet! Sinyal Bahaya Lawan Arema FC Jelang Derby Jawa Timur
Ducati Tetap Ancaman
Bezzecchi memang menyapu bersih tiga balapan awal musim ini. Sementara Martin terus menempel dengan dua kali finis runner-up dan satu kemenangan sprint di Austin (GP Amerika Serikat). Namun, Ducati sempat mencuri satu kemenangan sprint lewat Marquez di Goiania (GP Brasil).
Rekam jejak Ducati di Jerez juga cukup apik. Selama lima musim terakhir, mereka selalu meraih kemenangan. Tiga di antaranya melalui Francesco Bagnaia, serta Alex Marquez dan Jack Miller masing-masing satu kemenangan.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya