Profil Riyan Ardiansyah! Supersub Gacor Persebaya Surabaya Saat Kalahkan Malut United di Kie Raha

Riyan Ardiansyah tampil sebagai super sub dengan assist krusial saat Persebaya Surabaya mengalahkan Malut United di Kie Raha. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Performa Riyan Ardiansyah langsung mencuri perhatian usai menjadi pemain kunci dalam kemenangan Persebaya Surabaya atas Malut United di Stadion Gelora Kie Raha, Kamis (23/4/2026) malam. Masuk sebagai pembeda, winger berusia 29 tahun itu tampil efektif dengan menyumbang assist penting yang memastikan kemenangan 0-2.
Dalam laga pekan ke-29 Super League 2025/2026 itu, Persebaya Surabaya tampil disiplin dan sabar menunggu momentum.
Dua gol baru lahir di babak kedua melalui Milos Raickovic pada menit ke-73 dan Francisco Rivera di masa injury time.
Peran Riyan Ardiansyah terasa krusial terutama di gol kedua yang menutup pertandingan. Umpan matangnya berhasil dimaksimalkan Rivera pada menit 90+1, sekaligus memastikan tiga poin penting bagi Green Force di laga tandang.
Kontribusi Nyata Riyan Ardiansyah
Kontribusi tersebut terasa semakin spesial karena Riyan baru saja menemukan kembali sentuhan terbaiknya. Sebelum laga melawan Malut United, ia sukses mencetak gol perdananya musim ini saat menghadapi Madura United.
Gol itu lahir pada menit ke-82 melalui skema serangan cepat yang menunjukkan insting tajamnya sebagai winger.
Berawal dari umpan terobosan Milos Raickovic, Riyan dengan tenang menuntaskan peluang lewat tendangan menyusur tanah ke tiang jauh.
Meski saat itu Persebaya Surabaya gagal meraih kemenangan, gol tersebut menjadi titik balik penting dalam perjalanan performa Riyan. Ia mengakui momen tersebut menjadi pelepas tekanan yang selama ini membebaninya.
“Tentunya bersyukur. Selain gol perdana untuk Persebaya, ini juga jadi gol pertama saya musim ini. Ini menjadi motivasi saya ke depannya untuk lebih baik lagi,” ujarnya.
