Persebaya Surabaya Ukir 9 Clean Sheet! Sinyal Bahaya Lawan Arema FC Jelang Derby Jawa Timur

JawaPos.com — Persebaya Surabaya pulang dengan kepala tegak dari markas Malut United usai menang meyakinkan. Kemenangan dua gol tanpa balas itu jadi bukti Green Force mampu menjawab tekanan di laga tandang dengan penuh ketenangan dan determinasi.

Hasil ini bukan sekadar tiga poin biasa bagi Persebaya Surabaya di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Ada pesan kuat yang dikirim ke para pesaing, terutama jelang duel panas menghadapi Arema FC.

Memasuki 15 menit awal babak kedua, Persebaya Surabaya memilih bermain lebih sabar dengan menunggu momentum.

Sementara itu, Malut United langsung meningkatkan intensitas serangan sejak peluit babak kedua dibunyikan.

Gelombang tekanan tuan rumah datang bertubi-tubi dan sempat membuat pertandingan berjalan dalam tensi tinggi. Namun, lini belakang Green Force tampil disiplin dan tetap tenang tanpa kehilangan fokus.

Koordinasi yang rapi menjadi kunci utama dalam meredam setiap serangan Malut United. Upaya demi upaya tuan rumah mampu dipatahkan tanpa kepanikan berarti dari para pemain belakang Persebaya Surabaya.

Situasi tersebut menunjukkan perubahan mental yang signifikan setelah dua hasil buruk sebelumnya. Persebaya Surabaya terlihat jauh lebih matang dalam mengelola tekanan, terutama saat bermain di kandang lawan.

Upaya memecah kebuntuan terus dilakukan dari berbagai sisi, termasuk dari bangku cadangan. Pada menit ke-58, pelatih Bernardo Tavares melakukan penyegaran dengan memasukkan Koko Ari dan Riyan Ardiansyah.

Keduanya menggantikan Malik Risaldi serta Pedro Matos untuk memberikan energi baru dalam permainan. Pergantian ini terbukti efektif dalam meningkatkan intensitas serangan Persebaya Surabaya.