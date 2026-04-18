Peluang Tipis, Pacific Caesar Surabaya Berharap Bisa Maksimalkan Tiga Laga Kandang di IBL 2026

JawaPos.com - Peluang Pacific Caesar Surabaya untuk lolos playoff IBL 2026 terbilang sangat tipis. Selain harus memaksimalkan empat laga sisa, AJ Bramah dkk juga masih bergantung dengan hasil pesaing terdekat. Seperti Rajawali Medan, Kesatria Bengawan Solo, RANS Simba Bogor dan Hangtuah Jakarta.

Di tengah situasi itu, malam nanti (18/4) Pacific sudah harus menghadapi lawan berat. Yakni Satria Muda Pertamina Bandung. Saat putaran pertama Januari (30/1) lalu, Pacific kalah telak 56-105 di Bandung Arena. Itu jadi catatan kemasukan terbesar Pacific di IBL musim ini.

Meski begitu, Pacific tetap menaruh harapan pada laga kandang. Setelah Satria Muda, mereka bakal bertandang lebih dulu ke markas Rajawali, sebelum menutup IBL 2026 dengan dua laga kandang melawan RANS (2/5) dan Hangtuah (3/5) di GOR Pacific Caesar, Surabaya.

“Seperti di awal musim, apa pun yang kami hadapi tetap kami berfokus pada game by game. Dan kami juga akan berusaha untuk semaksimal mungkin, terutama kami hadir di home. Jadi home game akan menjadi pertandingan yang sangat penting bagi kami,” kata asisten pelatih Pacific Caesar, Andi Prasetyo.

Sementara itu, guard Pacific, Daffa Dhoifullah, menilai kepercayaan dari tim pelatih menjadi modal penting baginya menghadapi tiap laga.