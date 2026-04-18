Peluang Tipis, Pacific Caesar Surabaya Berharap Bisa Maksimalkan Tiga Laga Kandang di IBL 2026

Laga Pacific Caesar Surabaya di IBL 2026. (Dok. Instagram/@pacific.caesar)
JawaPos.com - Peluang Pacific Caesar Surabaya untuk lolos playoff IBL 2026 terbilang sangat tipis. Selain harus memaksimalkan empat laga sisa, AJ Bramah dkk juga masih bergantung dengan hasil pesaing terdekat. Seperti Rajawali Medan, Kesatria Bengawan Solo, RANS Simba Bogor dan Hangtuah Jakarta.
Di tengah situasi itu, malam nanti (18/4) Pacific sudah harus menghadapi lawan berat. Yakni Satria Muda Pertamina Bandung. Saat putaran pertama Januari (30/1) lalu, Pacific kalah telak 56-105 di Bandung Arena. Itu jadi catatan kemasukan terbesar Pacific di IBL musim ini.
Meski begitu, Pacific tetap menaruh harapan pada laga kandang. Setelah Satria Muda, mereka bakal bertandang lebih dulu ke markas Rajawali, sebelum menutup IBL 2026 dengan dua laga kandang melawan RANS (2/5) dan Hangtuah (3/5) di GOR Pacific Caesar, Surabaya.
“Seperti di awal musim, apa pun yang kami hadapi tetap kami berfokus pada game by game. Dan kami juga akan berusaha untuk semaksimal mungkin, terutama kami hadir di home. Jadi home game akan menjadi pertandingan yang sangat penting bagi kami,” kata asisten pelatih Pacific Caesar, Andi Prasetyo.
Sementara itu, guard Pacific, Daffa Dhoifullah, menilai kepercayaan dari tim pelatih menjadi modal penting baginya menghadapi tiap laga.
“Yang pastinya aku juga ingin berterima kasih sama pelatih, sama manajemen, mereka yang selalu push aku untuk selalu pede di lapangan. Meskipun keadaan apa pun itu ya tetap maju saja, tidak usah takut,” ujar Daffa.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT