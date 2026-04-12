Pemain Pacific Caesar Surabaya AJ Bramah Sabet MVP IBL All-Star 2026

Pemain Pacific Caesar Surabaya, AJ Bramah. (Dok. Instagram/@pacific.caesar)
JawaPos.com – Pemain Pacific Caesar Surabaya Adonnecy Joshua (AJ) Bramah meraih gelar prestisius. DI menyabet gelar Pemain Terbaik (MVP) Indonesian Basketball League (IBL) All-Star 2026.
"Ini adalah usaha sempurna, saya tidak bisa mengambil semua pujian karena saya harus mengucapkan terima kasih kepada rekan setim yang memudahkan untuk meraih gelar MVP IBL All-Star 2026," kata Bramah saat diwawancarai Antara setelah pertandingan tim Yudha dan tim Prastawa dalam IBL All-Star 2026 di Bandung Arena, Kota Bandung, Sabtu (11/4) malam.
Bramah tampil impresif sepanjang pertandingan. Dia menjadi salah satu kunci kemenangan 117-106 tim yang dipimpin Yudha Saputera (Satria Muda Pertamina Bandung).
Performa konsisten serta kontribusi 33 poin membuatnya dipilih oleh penyelenggara guna menyandang predikat pemain terbaik dalam laga penuh hiburan tersebut. Bramah menyebut,
atmosfer pertandingan All-Star kali ini sangat menyenangkan.
"Kami bersenang-senang dan bersaing, terus kembali bersenang-senang, senyum, dan bersaing, jadi itu saja," ujar pemain berposisi power forward itu.
