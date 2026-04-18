Tantang Real Sociedad di Final Copa del Rey, Atletico Madrid Ingin Akhiri Penantian 13 Tahun!

JawaPos.com – Tiga hari lalu (15/4) Atletico Madrid mengakhiri penantian sembilan musim untuk kembali ke semifinal Liga Champions. Dini hari nanti (19/4), Atletico berupaya mengakhiri penantian 13 tahun dalam memenangi Copa del Rey. Los Colchoneros –julukan Atletico– menantang Real Sociedad dalam final di Estadio de La Cartuja, Sevilla.

’’Kami yakin akan kembali memenanginya,’’ tegas Koke, kapten sekaligus gelandang bertahan Atletico, seperti dilansir dari Marca. Koke merupakan satu-satunya pemain dalam skuad Atletico sekarang yang pernah mengangkat trofi juara Copa del Rey 13 tahun silam.

Ketimbang Atletico, La Real –sebutan Real Sociedad– baru enam musim lalu memenangi Copa de Rey. Secara keseluruhan, La Real punya tiga gelar Copa del Rey, sedangkan Atletico telah mengoleksi 10 gelar.

Alumnus Striker La Real

Lawan La Real seperti laga nostalgia bagi dua striker Atletico Madrid, Antoine Griezmann dan Alexander Sorloth. Griezmann membela La Real sejak masih junior (2005–2009) hingga awal karier (2009–2014). Grizi –sapaan akrabnya– juga berjasa membantu La Real promosi ke LALIGA dengan memenangi Segunda Division 2009–2010.

Sementara Sorloth berkostum La Real selama dua musim (2021–2022 dan 2022–2023). Kala itu, tandem Erling Haaland di timnas Norwegia tersebut dipinjam dari RB Leipzig. Sorloth makin bersemangat karena baru saja memainkan laga ke-100 bersama Atletico.

”Dia (Sorloth) adalah seseorang yang kerap memberi kejutan. Semua sudah tahu apa yang dapat dia berikan kepada kami. Dia bisa melakukannya lagi di final (Copa del Rey),’’ tutur gelandang versatile Atletico Marcos Llorente seperti dilansir dari Mundo Deportivo.



Dulu Ballboy 2020, Sekarang Final 2026

Gelandang La Real Pablo Marin memang belum pernah memenangi Copa del Rey. Namun, Marin pernah jadi saksi kesuksesan La Real memenangi gelar tersebut pada 2020. Bukan sebagai pemain, melainkan ballboy atau anak gawang.

Marin bertugas dalam first leg semifinal saat La Real melawan CD Mirandes di Reale Arena, San Sebastian. Dia menyaksikan gol Mikel Oyarzabal (kapten-striker La Real saat ini) dan Martin Odegaard (kini kapten Arsenal).