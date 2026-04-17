Antara
18 April 2026, 02.01 WIB

Hendra Setiawan Hadapi Tantangan Baru Sebagai Pelatih Tim Piala Thomas

Hendra Setiawan turun gunung ke All England 2025 dengan peran barunya, bukan sebagau pemain lagi. (Dok; PBSI)

Hendra Setiawan turun gunung ke All England 2025 dengan peran barunya, bukan sebagau pemain lagi. (Dok; PBSI)

JawaPos.com - Hendra Setiawan memasuki babak baru dalam kariernya bersama tim bulu tangkis Indonesia dengan menjalani peran sebagai pelatih Piala Thomas 2026 di Horsens, Denmark, pada 24 April hingga 3 Mei, dikutip dari ANTARA.

Bagi Hendra, perubahan dari pemain menjadi pelatih menghadirkan tantangan yang tidak ringan, terutama dalam hal pengambilan keputusan di tengah pertandingan.

“Rasanya mungkin lebih susah jadi pelatih. Kalau dulu sebagai pemain tinggal siap main, sekarang harus menentukan siapa yang turun, melihat kondisi pemain, dan juga lawannya,” ujar Hendra dalam keterangan resmi PP PBSI, Jumat.

Pria berusia 41 tahun itu mengisi kursi kepelatihan, antara lain, karena mendampingi anak asuhnya yang juga masuk skuad, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Ia tak pernah membayangkan akan menjalani peran tersebut dalam tim nasional, namun memandang kesempatan itu tanggung jawab dan proses pembelajaran dalam karier barunya.

“Enggak kepikiran sebelumnya, tapi ini panggilan jadi saya harus siap. Ini juga buat pengalaman saya sebagai pelatih,” katanya.

Dari pengalaman panjang sebagai pemain, Hendra berupaya menularkan pemahaman dan mental bertanding kepada skuad yang memadukan pemain senior dan junior.

“Daya juang harus lebih karena ini pertandingan tim. Hasil satu pemain bisa berpengaruh ke yang lain. Tapi yang terpenting tetap fokus masing-masing,” kata diaa.

Hendra sembilan kali memperkuat Indonesia dalam Piala Thomas. Ia debut pada 2006 dengan menyumbang medali perunggu dan sejak itu tidak pernah absen dari skuad.

Puncaknya terjadi pada 2020 ketika Indonesia menjuarai Piala Thomas untuk ke-14 kalinya.

Editor: Banu Adikara
