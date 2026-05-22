Tour de Bintan 2026 Kembali Hadir, Bisa Jadi Ajang Pemanasan Atlet Menuju Asian Games 2026

JawaPos.com - Ajang balap sepeda Tour de Bintan 2026 kembali hadir setelah absen sejak 2022. Ajang tersebut dapat dijadikan sebagai pemanasan atlet nasional Indonesia sebelum terjun ke event besar seperti Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang.

Sekadar diketahui, Tour de Bintan sejatinya sudah diadakan sejak 2009 di Kepulauan Riau. Akan tetapi, ajang balap sepeda tersebut sempat vakum setelah edisi 2022.

Kini, Tour de Bintan 2026 siap kembali menggebrak pada 21-23 Agustus 2026 atau kurang dari satu bulan sebelum Asian Games. Ajang tersebut menggandeng UCI (Union Cycliste Internationale) dan ICF (Federasi Balap Sepeda Indonesia).

“Kami bekerja sama dengan ICF (Federasi Balap Sepeda Indonesia). Atlet yang ingin mencoba karena ada event internasional setelah Agustus bisa menjajal Tour de Bintan sebagai wadah latihan,” kata Koordinator Utama Event, Raja Azmizal Usman, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Tour de Bintan 2026 resmi masuk kalender UCI kategori 1.2 poin race. Dengan status tersebut, para pembalap sepeda profesional kini dapat mengumpulkan poin ranking dunia lewat ajang tersebut tanpa perlu tampil di luar negeri.

"Salah satu highlight baru yang diperkenalkon tahun ini adalah UC1 1.2 point race: UCI Point Race adalah perlombaan balap sepeda resmi terdaftar di Union Cyeliste Internationale (UCI), di mana para pembalap dapat memperoleh poin untuk ranking internasional berdasarkan hasil perlombaan mereka," terang Raja.

Panita pun sangat terbuka bagi atlet nasional Indonesia yang ingin ikut serta. Menurut Raja, Tour de Bintan bisa menjadi pemanasan yang bagus untuk atlet nasional sebelum event besar selanjutnya seperti Asian Games yang akan digelar pada 19 September sampai 4 Oktober mendatang.

"Kita bekerjasama dengan ICF. Nanti akan kita koordinasikan dengan ICF. Pasti atlet nasional bisa ikut serta. Atlet yang ingin coba karena ada event internasional setelah Agustus bisa menjajal Tour de Bintan sebagai wadah untuk latihan mereka. Kita sangat menyambut kalau atlet-atlet nasional Indonesia mau ikut berpartisipasi," ujar Raja.