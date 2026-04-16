Phonska Bisa Segel Tiket Final! Hadapi Electric, Hanya Butuh Tambahan Satu Poin

Satu dari dua kekalahan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia di musim reguler Proliga 2026 datang saat menghadapi Jakarta Popsivo Polwan. (Dok. Instagram/@popsivopolwan)
JawaPos.com - Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia hanya butuh tambahan satu poin lagi untuk memastikan tiket ke grand final Proliga 2026. Kesempatan itu bisa diraih saat mereka menghadapi Jakarta Electric PLN Mobile dalam lanjutan babak final four di GOR Jatidiri, Semarang, Kamis (16/4) malam ini (siaran langsung Moji/Vidio pukul 19.00 WIB).
Dengan tambahan satu poin, artinya Phonska tidak harus meraih kemenangan dalam dua laga final four tersisa di Semarang. Kekalahan dengan skor 2-3 sudah cukup untuk mengamankan tiket grand final pertama mereka sejak 2022.
Modal Rekor Pertemuan
Sepanjang musim ini, Phonska selalu unggul lawan Electric. Mereka mencatat dua kemenangan 3-0 saat putaran pertama babak reguler dan final four, serta satu kemenangan 3-1 saat putaran kedua babak reguler. “Kami dalam posisi yang bagus dan tim kami akan siap, kami akan siap,” kata pelatih Phonska, Alessandro Lodi optimistis.
Meski begitu, Electric sebetulnya menunjukkan progres selama final four. Terakhir, mereka bisa tampil cukup baik meski kalah 2-3 dari Jakarta Pertamina Enduro di GOR Sritex Arena, Solo, Minggu (12/4) lalu. Outside hitter Kara Bajema menunjukkan penampilan terbaiknya dengan perolehan 32 poin dan keberhasilan serangan hingga 55 persen.
Performa Bajema itu meningkat signifikan dibanding ketika lawan Phonska di Jawa Pos Arena, Surabaya, Minggu (5/4) dua pekan lalu. Ketika itu, pemain yang baru didatangkan saat final four tersebut hanya mencetak 12 poin dengan efektivitas serangan 30 persen.
“Saat leg pertama dan kedua (babak reguler), kami tahu Petro memang tim yang kuat,” kata Direktur Teknik Electric, Anantachai Yoonprathom. “Di (pertemuan pertama) final four, kami memiliki strategi baru (lawan Phonska), tetapi sayangnya pemain kami mengalami cedera. Namun kami pikir kami dapat mencobanya di pertandingan selanjutnya (hari ini).”
Peluang Tipis Samator
Sementara itu, di sektor putra, Surabaya Samator akan menghadapi Jakarta LavAni Livin’ Transmedia sore ini. Peluang Samator untuk jadi tim kedua yang lolos ke grand final setelah Lavani nyaris tertutup. Selain harus memaksimalkan dua laga sisa lawan LavAni dan Garuda Jaya (18/4), Samator juga bergantung pada hasil tim posisi kedua klasemen sementara, Jakarta Bhayangkara Presisi.
KLASEMEN SEMENTARA FINAL FOUR PROLIGA 2026 PUTRI
No. Tim L M K S P
1. Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia 4 3 1 10-4 9
2. Jakarta Pertamina Enduro 4 3 1 11-7 9
3. Jakarta Electric PLN Mobile 4 1 3 6-11 3
4. Jakarta Popsivo Polwan 4 1 3 5-10 3
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026