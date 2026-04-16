Phonska Bisa Segel Tiket Final! Hadapi Electric, Hanya Butuh Tambahan Satu Poin

JawaPos.com - Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia hanya butuh tambahan satu poin lagi untuk memastikan tiket ke grand final Proliga 2026. Kesempatan itu bisa diraih saat mereka menghadapi Jakarta Electric PLN Mobile dalam lanjutan babak final four di GOR Jatidiri, Semarang, Kamis (16/4) malam ini (siaran langsung Moji/Vidio pukul 19.00 WIB).

Dengan tambahan satu poin, artinya Phonska tidak harus meraih kemenangan dalam dua laga final four tersisa di Semarang. Kekalahan dengan skor 2-3 sudah cukup untuk mengamankan tiket grand final pertama mereka sejak 2022.

Modal Rekor Pertemuan

Sepanjang musim ini, Phonska selalu unggul lawan Electric. Mereka mencatat dua kemenangan 3-0 saat putaran pertama babak reguler dan final four, serta satu kemenangan 3-1 saat putaran kedua babak reguler. “Kami dalam posisi yang bagus dan tim kami akan siap, kami akan siap,” kata pelatih Phonska, Alessandro Lodi optimistis.

Meski begitu, Electric sebetulnya menunjukkan progres selama final four. Terakhir, mereka bisa tampil cukup baik meski kalah 2-3 dari Jakarta Pertamina Enduro di GOR Sritex Arena, Solo, Minggu (12/4) lalu. Outside hitter Kara Bajema menunjukkan penampilan terbaiknya dengan perolehan 32 poin dan keberhasilan serangan hingga 55 persen.

Performa Bajema itu meningkat signifikan dibanding ketika lawan Phonska di Jawa Pos Arena, Surabaya, Minggu (5/4) dua pekan lalu. Ketika itu, pemain yang baru didatangkan saat final four tersebut hanya mencetak 12 poin dengan efektivitas serangan 30 persen.

“Saat leg pertama dan kedua (babak reguler), kami tahu Petro memang tim yang kuat,” kata Direktur Teknik Electric, Anantachai Yoonprathom. “Di (pertemuan pertama) final four, kami memiliki strategi baru (lawan Phonska), tetapi sayangnya pemain kami mengalami cedera. Namun kami pikir kami dapat mencobanya di pertandingan selanjutnya (hari ini).”

Peluang Tipis Samator

Sementara itu, di sektor putra, Surabaya Samator akan menghadapi Jakarta LavAni Livin’ Transmedia sore ini. Peluang Samator untuk jadi tim kedua yang lolos ke grand final setelah Lavani nyaris tertutup. Selain harus memaksimalkan dua laga sisa lawan LavAni dan Garuda Jaya (18/4), Samator juga bergantung pada hasil tim posisi kedua klasemen sementara, Jakarta Bhayangkara Presisi.