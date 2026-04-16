Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
16 April 2026, 21.26 WIB

Cedera Punggung, Pebulu Tangkis Viktor Axelsen Umumkan Pensiun Lewat Instagram

Pebulu tangkis Denmark Viktor Axelsen . (Dok. BWF) - Image

Pebulu tangkis Denmark Viktor Axelsen . (Dok. BWF)

JawaPos.com – Viktor Axelsen resmi gantung raket alias pensiun dari bulu tangkis profesional. Pengumuman itu dia sampaikan lewat akun instagramnya kemarin (15/4). 

Axelsen mengungkapkan bahwa cedera punggung yang di derita menjadi alasan utamanya untuk pensiun.

"Hari ini adalah hari yang tidak mudah untuk saya. Karena masalah punggung, saya tidak bisa lagi bersaing dan berlatih di tingkat teratas," tulis Axelsen dalam akun Instagramnya.

Pebulu tangkis berusia 32 tahun tersebut mengatakan, dia sebetulnya telah menjalani sejumlah metode pemulihan termasuk operasi.

Dia juga telah melakukan perubahan metode latihan hingga menjalani perawatan lainnya, demi mengurangi rasa sakit di punggungnya.

Namun usaha tersebut mengalami kebuntuan setelah rasa sakit yang diderita Axelsen tidak berkurang.

"Menerima situasi saat ini sangatlah sulit. Tapi saya telah mendapatkan kesimpulan bahwa tubuh saya sudah tidak bisa melanjutkan," lanjut peraih medali emas Olimpiade 2020 dan 2024 itu.

Artikel Terkait
Cedera Pergelangan Kaki, Janice Tjen Absen di Rouen - Image
Sports

Cedera Pergelangan Kaki, Janice Tjen Absen di Rouen

16 April 2026, 21.15 WIB

Atletico Madrid Spartan! Kembali Cicipi Semifinal Liga Champions Setelah 9 Tahun - Image
Sepak Bola Dunia

Atletico Madrid Spartan! Kembali Cicipi Semifinal Liga Champions Setelah 9 Tahun

16 April 2026, 21.04 WIB

Viktor Axelsen Pensiun, Simak Sepak Terjang dan Segudang Prestasi 'Sang Alien' di Dunia Bulu Tangkis - Image
Sports

Viktor Axelsen Pensiun, Simak Sepak Terjang dan Segudang Prestasi 'Sang Alien' di Dunia Bulu Tangkis

16 April 2026, 00.09 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

