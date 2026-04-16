Cedera Punggung, Pebulu Tangkis Viktor Axelsen Umumkan Pensiun Lewat Instagram

Pebulu tangkis Denmark Viktor Axelsen . (Dok. BWF)
JawaPos.com – Viktor Axelsen resmi gantung raket alias pensiun dari bulu tangkis profesional. Pengumuman itu dia sampaikan lewat akun instagramnya kemarin (15/4).
Axelsen mengungkapkan bahwa cedera punggung yang di derita menjadi alasan utamanya untuk pensiun.
"Hari ini adalah hari yang tidak mudah untuk saya. Karena masalah punggung, saya tidak bisa lagi bersaing dan berlatih di tingkat teratas," tulis Axelsen dalam akun Instagramnya.
Pebulu tangkis berusia 32 tahun tersebut mengatakan, dia sebetulnya telah menjalani sejumlah metode pemulihan termasuk operasi.
Dia juga telah melakukan perubahan metode latihan hingga menjalani perawatan lainnya, demi mengurangi rasa sakit di punggungnya.
Namun usaha tersebut mengalami kebuntuan setelah rasa sakit yang diderita Axelsen tidak berkurang.
"Menerima situasi saat ini sangatlah sulit. Tapi saya telah mendapatkan kesimpulan bahwa tubuh saya sudah tidak bisa melanjutkan," lanjut peraih medali emas Olimpiade 2020 dan 2024 itu.
