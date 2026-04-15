Viktor Axelsen Pensiun, Simak Sepak Terjang dan Segudang Prestasi 'Sang Alien' di Dunia Bulu Tangkis

JawaPos.com - Pebulu tangkis putra Denmark, Viktor Axelsen secara mengejutkan mengumumkan untuk pensiun dari olahraga tepok bulu. Cedera punggungnya yang tak kunjung membaik menjadi hal utama yang membuat atlet 32 tahun tersebut mengambil keputusan besar ini dalam hidupnya.

Bagi pecinta bulu tangkis, sudah bukan rahasia bahwa Axelsen adalah salah satu pemain paling dominan dalam satu dekade terakhir.

Meneruskan legasi dari Peter Gade, Axelsen dikenal sebagai sosok yang berhasil menjadi momok dan sukses mematahkan dominasi para atlet bulu tangkis Asia di sektor tunggal putra.

Sepanjang kariernya, Axelsen bukan hanya sekadar meraih banyak gelar juara, tetapi juga simbol konsistensi, disiplin, dan evolusi permainan modern. Ia mampu menggabungkan kekuatan fisik, teknik, dan kecerdasan taktik dalam level tertinggi.

Puncak prestasinya adalah ketika ia meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 usai mengalahkan Chen Long (Tiongkok) di final.

Sejak mengalungkan medali olimpiade, Axelsen seolah tidak terbendung di sederet turnamen berikutnya. Ia nyaris tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Kondisi ini membuat para badminton lovers Indonesia sempat menjulukinya Sang Alien karena supremasi dan dominasinya.

Axelsen menyempurnakan performa apiknya dengan merebut medali emas olimpiade-nya yang kedua pada Olimpiade Paris 2024 setelah menjinakkan pebulu tangkis muda Thailand, Kunlavut Vitidsarn di partai puncak.

Raihan ini membuat Axelsen menyamai pencapaian legenda bulu tangkis dunia asal Tiongkok, Lin Dan yang juga menyabet dua medali emas olimpiade para 2008 di Beijing dan 2012 di London.

