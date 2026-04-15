Cedera Punggung Tak Kunjung Sembuh, Viktor Axelsen Umumkan Gantung Raket

JawaPos.com - Pebulu tangkis Denmark Viktor Axelsen mengumumkan gantung raket. Hal ini disampaikan peraih dua medali emas Olimpiade tersebut melalui laman media sosial pribadinya, Rabu, dikutip dari ANTARA.

Axelsen mengungkapkan bahwa cedera punggung yang di derita menjadi alasan utamanya untuk pensiun.

"Hari ini adalah hari yang tidak mudah untuk saya. Karena masalah punggung, saya tidak bisa lagi bersaing dan berlatih di tingkat teratas," tulis Viktor Axelsen dalam akun Instagramnya, Rabu.

Pebulu tangkis berusia 32 tahun tersebut mengatakan telah menjalani sejumlah metode pemulihan termasuk operasi, perubahan metode latihan hingga menjalani perawatan lainnya demi mengurangi rasa sakit di punggungnya.

Namun usaha tersebut mengalami kebuntuan setelah rasa sakit yang diderita Axelsen tidak berkurang.

"Menerima situasi saat ini sangatlah sulit. Tapi saya telah mendapatkan kesimpulan bahwa tubuh saya sudah tidak bisa melanjutkan," tulis Axelsen.

Pebulu tangkis yang berkompetisi di sektor tunggal putra tersebut sebelumnya menjadi pebulu tangkis nomor satu dunia peringkat BWF.

Selain itu, Axelsen juga merupakan peraih dua medali emas Olimpiade berturut-turut yang diperolehnya ketika tampil di Olimpiade Tokyo 2020 dan Olimpiade Paris 2024.