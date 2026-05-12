Antara
Rabu, 13 Mei 2026 | 02.32 WIB

Federasi Futsal Indonesia Berubah nama jadi Asosiasi Futsal Indonesia, Ini Susunan Kepemimpinannya

Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) Michael Sianipar (tengah) berfoto setelah konferensi pers seusai Kongres Besar FFI 2026 di Jakarta, Selasa (12/5/2026). (ANTARA/Fajar Satriyo)

JawaPos.com - Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta, Selasa, menghasilkan beberapa keputusan, salah satunya adalah perubahan nama FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia (AFI), dikutip dari ANTARA.

Ketua Umum AFI Michael Sianipar menyebut, transformasi itu sesuai dengan visi dan pedoman yang berlaku mengenai posisi organisasi futsal Indonesia yang berada di bawah naungan PSSI dan FIFA.

"Setelah kongres, kami akan melaporkan hal ini kepada PSSI untuk ditindaklanjuti agar tetap pada statuta,” kata Ketua AFI Michael pada konferensi pers seusai kongres.

Menurut dia, perubahan nama itu juga semakin menegaskan integrasi futsal dan ekosistemnya sebagai organisasi yang berada di bawah PSSI.

Sejatinya, rencana perubahan nama FFI ke AFI sudah dibahas pada Kongres Biasa PSSI tahun 2025.

Selain itu, Michael melanjutkan, langkah tersebut diambil sebagai penyatuan pengelolaan dan ekosistem futsal nasional lebih terorganisir.

Di kongres ini juga dibahas mengenai perubahan AD/ART AFI dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan statuta PSSI.

Kemudian juga terdapat penunjukan Novel Leonardo menjadi Wakil Ketua Umum I AFI dan Budi Setiawan sebagai Sekretaris Jenderal AFI. Budi menggantikan Perbager Raj yang memutuskan mundur dari posisinya.

"Langkah kami jelas, ingin membangun sinergi dan ekosistem dengan sepak bola. Apa yang sudah terjadi di pusat akan lanjut ke level daerah. Pesan Pak Erick (Ketua Umum PSSI Erick Thohir-red), kalau futsal naik kelas, organisasinya juga naik kelas," tutur Michael.

