Aleix Espargaro Cedera Tulang Belakang Usai Crash Parah di Sepang Saat Tes MotoGP Honda

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia MotoGP setelah Aleix Espargaro mengalami kecelakaan saat menjalani sesi tes di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Insiden tersebut terjadi ketika ia tengah menjalankan perannya sebagai test rider Honda dalam pengembangan motor untuk musim mendatang.

Kecelakaan ini menjadi perhatian karena terjadi di tengah fase penting bagi Honda yang sedang berupaya meningkatkan performa motor mereka.

Aleix Espargaro sendiri merupakan salah satu sosok kunci dalam proyek pengembangan tersebut, bersama beberapa pembalap penguji lainnya.

Dalam sesi tes tertutup itu, tim Honda tidak hanya fokus pada peningkatan performa motor musim 2026, tetapi juga mulai melakukan penyesuaian untuk regulasi baru yang akan berlaku pada 2027.

Perubahan kapasitas mesin menjadi salah satu poin penting yang tengah diuji, sehingga data dari setiap sesi sangat berharga bagi tim.

Namun, situasi berubah drastis ketika Espargaro mengalami kecelakaan cukup serius di lintasan. Meski detail kronologi belum diungkap secara lengkap, dampak dari insiden tersebut cukup signifikan. Ia mengalami cedera di beberapa bagian tubuh, termasuk patah pada tulang belakang.

Beruntung, cedera yang dialami tidak sampai mengenai bagian saraf utama, sehingga kondisinya masih relatif stabil.