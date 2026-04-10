Andre Rizal Hanafi
10 April 2026, 23.29 WIB

Aleix Espargaro Cedera Tulang Belakang Usai Crash Parah di Sepang Saat Tes MotoGP Honda

Aleix Espargaro mengumumkan bahwa dirinya akan pensiun dari MotoGP usai musim 2024 berakhir. (Instagram @motogp)

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia MotoGP setelah Aleix Espargaro mengalami kecelakaan saat menjalani sesi tes di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Insiden tersebut terjadi ketika ia tengah menjalankan perannya sebagai test rider Honda dalam pengembangan motor untuk musim mendatang.

Kecelakaan ini menjadi perhatian karena terjadi di tengah fase penting bagi Honda yang sedang berupaya meningkatkan performa motor mereka.

Aleix Espargaro sendiri merupakan salah satu sosok kunci dalam proyek pengembangan tersebut, bersama beberapa pembalap penguji lainnya.

Dalam sesi tes tertutup itu, tim Honda tidak hanya fokus pada peningkatan performa motor musim 2026, tetapi juga mulai melakukan penyesuaian untuk regulasi baru yang akan berlaku pada 2027.

Perubahan kapasitas mesin menjadi salah satu poin penting yang tengah diuji, sehingga data dari setiap sesi sangat berharga bagi tim.

Namun, situasi berubah drastis ketika Espargaro mengalami kecelakaan cukup serius di lintasan. Meski detail kronologi belum diungkap secara lengkap, dampak dari insiden tersebut cukup signifikan. Ia mengalami cedera di beberapa bagian tubuh, termasuk patah pada tulang belakang.

Beruntung, cedera yang dialami tidak sampai mengenai bagian saraf utama, sehingga kondisinya masih relatif stabil.

Setelah mendapatkan penanganan awal di rumah sakit di Malaysia, ia kini telah dipulangkan ke Spanyol untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta proses pemulihan.

Artikel Terkait
Jorge Martin Dihantui 4 Keraguan dalam Upaya Raih Gelar Juara Dunia MotoGP Musim 2026 - Image
Sports

Jorge Martin Dihantui 4 Keraguan dalam Upaya Raih Gelar Juara Dunia MotoGP Musim 2026

10 April 2026, 00.14 WIB

Cristiano Ronaldo Masuk MotoGP, Fermin Aldeguer Resmi Gabung AVA untuk Pemulihan Cedera - Image
Sports

Cristiano Ronaldo Masuk MotoGP, Fermin Aldeguer Resmi Gabung AVA untuk Pemulihan Cedera

06 April 2026, 05.41 WIB

Event MotoGP dan WSBK di Mandalika Timbulkan Kerugian Besar - Image
Sports

Event MotoGP dan WSBK di Mandalika Timbulkan Kerugian Besar

04 April 2026, 05.59 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

