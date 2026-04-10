Dony Lesmana Eko Putra
10 April 2026, 21.28 WIB

AHRT Turunkan 5 Pebalap di ARRC 2026 Sepang, Target Dominasi AP250, SS600 hingga ASB1000

Pembalap Honda Indonesia di kelas AP250 dengan nomor 45 Muhammad Badly Ayatullah. (dok. AHM)

JawaPos.com - Astra Honda Racing Team (AHRT) siap tampil maksimal pada putaran perdana Asia Road Racing Championship 2026 (ARRC) yang berlangsung di Sepang International Circuit pada 10–12 April. Lima pebalap diturunkan untuk bersaing di tiga kelas utama: AP250, SS600, dan ASB1000.

Sorotan utama tertuju pada M. Adenanta Putra yang naik kelas ke Asia Superbike (ASB1000). Mengendarai Honda CBR1000RR-R, Adenanta menghadapi tantangan baru setelah sebelumnya tampil kompetitif di SS600 dengan torehan posisi tiga besar dalam dua musim terakhir.

“Fokus saya beradaptasi dengan motor dan tetap bersaing dengan pebalap top di kelas ini,” ujar Adenanta.

Di kelas SS600, AHRT mengandalkan Herjun Atna Firdaus dan Fadillah Arbi Aditama yang menggunakan CBR600RR. Keduanya merupakan juara AP250 dalam dua musim terakhir dan diharapkan mampu bersaing di level lebih tinggi. Arbi juga membawa pengalaman dari ajang internasional seperti FIM JuniorGP.

“Persiapan sudah cukup matang, saya siap memberikan hasil terbaik untuk tim dan Indonesia,” kata Arbi.

Sementara itu di kelas AP250, AHRT menurunkan Rheza Danica Ahrens bersama rookie Muhammad Badly Ayatullah. Badly menjalani debut di ARRC dengan target langsung menembus podium bersama CBR250RR.

“Ini pengalaman pertama saya di ARRC, targetnya tentu podium,” ujar Badly.

General Manager Marketing Planning & Analysis AHM, Andy Wijaya, menegaskan bahwa keikutsertaan AHRT bukan sekadar kompetisi, tetapi juga bagian dari pembuktian kualitas pebalap Indonesia di level Asia.

Musim ini menjadi momentum penting bagi AHRT untuk kembali menunjukkan dominasinya. Dukungan publik diharapkan mampu menambah motivasi para pebalap Merah Putih dalam meraih hasil maksimal sejak seri pembuka.

Balapan ARRC 2026 Sepang akan digelar dalam dua race pada 11–12 April. Kelas AP250, SS600, dan ASB1000 masing-masing dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.10 WIB, 14.00 WIB, dan 15.05 WIB, serta dapat disaksikan melalui live streaming resmi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
