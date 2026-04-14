Drama Tikungan Terakhir! AHRT Sabet 2 Podium di ARRC 2026 Sepang

JawaPos.com - Tim Astra Honda Racing Team (AHRT) memulai musim Asia Road Racing Championship 2026 dengan hasil positif. Pada seri pembuka di Sepang International Circuit (11–12 April), AHRT berhasil meraih dua podium dari kelas Asia Production 250 (AP250) dan Supersport 600 (SS600).

Rheza Danica Ahrens menjadi sorotan setelah finis posisi kedua di race kedua AP250. Sementara Herjun Atna Firdaus menyumbang podium ketiga di race pertama SS600.

AP250: Rheza Podium Kedua, Comeback Dramatis

Di kelas AP250, Rheza tampil impresif sejak awal. Meski hanya finis kelima di race pertama, ia bangkit di race kedua yang digelar dalam kondisi lintasan basah.

Rheza sempat turun ke posisi kedelapan, namun perlahan naik hingga masuk persaingan podium. Di tikungan terakhir, ia melakukan manuver krusial dengan menyalip tiga pebalap sekaligus dan mengunci posisi kedua.

Hasil ini membuat Rheza kini menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 31 poin.

SS600: Herjun Konsisten, Arbi Tunjukkan Progres

Di kelas SS600, Herjun tampil stabil sejak race pertama dan berhasil mengamankan podium ketiga setelah duel ketat di lap akhir.

Pada race kedua, Herjun finis di posisi ketujuh, namun tetap menjaga posisinya di papan atas klasemen. Saat ini, ia berada di posisi ketiga dengan 25 poin.

Sementara itu, Fadillah Arbi Aditama menunjukkan peningkatan signifikan. Setelah finis keenam di race pertama, ia berhasil naik ke posisi kelima di race kedua dalam debutnya bersama CBR600RR.

ASB1000: Adenanta Curi Perhatian di Debut

Di kelas tertinggi Asia Superbike 1000 (ASB1000), M. Adenanta Putra tampil menjanjikan sebagai rookie. Mengandalkan CBR1000RR-R, ia mampu bersaing di grup depan dan finis posisi ketujuh di dua race.