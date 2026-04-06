5 Rider Indonesia Tampil di SS600 ARRC 2026, Arbi Aditama Debut di Supersport

JawaPos.com - Musim baru Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 segera dimulai dan persaingan di kelas Supersport 600 (SS600) dipastikan semakin menarik.

Indonesia kembali menunjukkan eksistensinya dengan mengirimkan lima pembalap untuk bersaing di level Asia.

Nama yang paling mencuri perhatian adalah Fadillah Arbi Aditama. Pembalap muda binaan Astra Honda Racing Team (AHRT) itu akan menjalani debutnya di kelas SS600 setelah tampil impresif di AP250 musim lalu. Arbi naik kelas menggantikan posisi Adenanta Putra yang promosi ke kelas ASB1000.

Di tim AHRT, Arbi tidak sendirian. Ia akan berduet dengan Herjun Atna Firdaus yang sudah lebih dulu memiliki pengalaman di kelas ini.

Kombinasi keduanya diharapkan mampu memberikan hasil maksimal bagi tim.

Sementara itu, Yamaha Racing Indonesia tetap mempertahankan komposisi pembalap mereka.

Wahyu Nugroho dan M Faerozi kembali dipercaya untuk mengarungi musim 2026. Keduanya diharapkan tampil lebih konsisten setelah menunjukkan perkembangan positif di musim sebelumnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki sosok berpengalaman yakni Dimas Ekky Pratama. Pembalap yang kini membela MS Glow for Men Racing Team Honda ini diharapkan bisa menjadi andalan dalam perebutan poin penting di setiap seri.