Jelang Final Four Proliga 2026 Solo, Tim Putra LavAni Menanti Debut The Hammer

Sejumlah pemain Jakarta Lavani Livin' Transmedia usain mencetak poin saat melawan Surabaya Samator dalam Final Four Proliga 2026 di Jawa Pos Arena, Surabaya, Minggu (5/4/2026). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Di sektor putra, dua tim unggulan juara Jakarta LavAni Livin’ Transmedia dan Jakarta Bhayangkara Presisi akan saling berhadapan dalam lanjutan final four Proliga 2026 di GOR Sritex Arena malam ini. Laga itu berpotensi jadi panggung debut bagi opposite anyar LavAni asal Jerman, Georg Grozer.
Sebelumnya, pemain berjuluk Hammerschorsch atau The Hammer itu masih duduk di bangku cadangan. Yakni, saat LavAni menang 3-1 atas Surabaya Samator di Jawa Pos Arena, Minggu (5/4). Dia tidak diturunkan karena baru saja menjalani perjalanan hampir 24 jam dari Jerman.
Harapannya, Grozer bisa lebih siap saat lawan Bhayangkara hari ini. “Mudah-mudahan opposite kami si Grozer bisa maksimal, (ketika di Surabaya) dia jetlag dan sempat bicara nggak bisa lompat, tapi semoga bisa balik ke normal lagi,” harap asisten pelatih LavAni Erwin Rusni.
Grozer akan dipadukan dengan bintang asal Amerika Serikat, Taylor Sander. Meski punya waktu adaptasi relatif singkat dibanding dua pemain asing anyar Bhayangkara, tapi tim pelatih tetap optimistis. “Dia cukup profesional. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Saya yakin dia bisa (cepat adaptasi),” kata Erwin.
Jika dilihat dari pengalaman, Grozer tidak diragukan. Opposite 41 tahun itu pernah membawa Jerman meraih perunggu Kejuaraan Dunia FIVB 2014 dan perak Kejuaraan Eropa 2017. Selain itu, dia juga pernah main di berbagai liga top dunia seperti Italia, Rusia, Turki, Tiongkok, Jepang dan Korea.
“Dia tanggal 30 (Maret) sebenarnya sudah harus datang ke sini. Ternyata dia dikasih libur, karena lawan pertama kami Garuda Jaya, lawan junior. Jadi akhirnya dimundurin,” kata Erwin.
“Saya yakin dia siap, karena saya lihat motivasi dia untuk membawa Lavani luar biasa.”
