Rizka Perdana Putra
09 April 2026, 23.04 WIB

Jelang Final Four Proliga 2026 Solo, Tim Putra LavAni Menanti Debut The Hammer

Sejumlah pemain Jakarta Lavani Livin' Transmedia usain mencetak poin saat melawan Surabaya Samator dalam Final Four Proliga 2026 di Jawa Pos Arena, Surabaya, Minggu (5/4/2026). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Di sektor putra, dua tim unggulan juara Jakarta LavAni Livin’ Transmedia dan Jakarta Bhayangkara Presisi akan saling berhadapan dalam lanjutan final four Proliga 2026 di GOR Sritex Arena malam ini. Laga itu berpotensi jadi panggung debut bagi opposite anyar LavAni asal Jerman, Georg Grozer.

Sebelumnya, pemain berjuluk Hammerschorsch atau The Hammer itu masih duduk di bangku cadangan. Yakni, saat LavAni menang 3-1 atas Surabaya Samator di Jawa Pos Arena, Minggu (5/4). Dia tidak diturunkan karena baru saja menjalani perjalanan hampir 24 jam dari Jerman.

Harapannya, Grozer bisa lebih siap saat lawan Bhayangkara hari ini. “Mudah-mudahan opposite kami si Grozer bisa maksimal, (ketika di Surabaya) dia jetlag dan sempat bicara nggak bisa lompat, tapi semoga bisa balik ke normal lagi,” harap asisten pelatih LavAni Erwin Rusni.

Grozer akan dipadukan dengan bintang asal Amerika Serikat, Taylor Sander. Meski punya waktu adaptasi relatif singkat dibanding dua pemain asing anyar Bhayangkara, tapi tim pelatih tetap optimistis. “Dia cukup profesional. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Saya yakin dia bisa (cepat adaptasi),” kata Erwin.

Jika dilihat dari pengalaman, Grozer tidak diragukan. Opposite 41 tahun itu pernah membawa Jerman meraih perunggu Kejuaraan Dunia FIVB 2014 dan perak Kejuaraan Eropa 2017. Selain itu, dia juga pernah main di berbagai liga top dunia seperti Italia, Rusia, Turki, Tiongkok, Jepang dan Korea.

“Dia tanggal 30 (Maret) sebenarnya sudah harus datang ke sini. Ternyata dia dikasih libur, karena lawan pertama kami Garuda Jaya, lawan junior. Jadi akhirnya dimundurin,” kata Erwin.

“Saya yakin dia siap, karena saya lihat motivasi dia untuk membawa Lavani luar biasa.” 

Artikel Terkait
Gresik Phonska Harus Tahan Euforia, Hadapi Juara Bertahan Jakarta Pertamina Enduro di Final Four Proliga 2026 Solo - Image
Sports

Gresik Phonska Harus Tahan Euforia, Hadapi Juara Bertahan Jakarta Pertamina Enduro di Final Four Proliga 2026 Solo

09 April 2026, 23.07 WIB

Proliga: Megawati Hangestri Akui Masih Jalani Perawatan Lutut, Tetap Tampil Bela Pertamina Enduro di Jawa Pos Arena - Image
Sports

Proliga: Megawati Hangestri Akui Masih Jalani Perawatan Lutut, Tetap Tampil Bela Pertamina Enduro di Jawa Pos Arena

07 April 2026, 00.00 WIB

Jakarta Pertamina Enduro Masih Beradaptasi dengan Irina Voronkova, Optimistis Membaik Saat Final Proliga 2026 - Image
Sports

Jakarta Pertamina Enduro Masih Beradaptasi dengan Irina Voronkova, Optimistis Membaik Saat Final Proliga 2026

06 April 2026, 23.01 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

