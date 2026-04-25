Surabaya Samator Rebut Peringkat Ketiga Proliga 2026, Bekuk Jakarta Garuda Jaya 3-0

Sejumlah Pemain Surabaya Samator berselebrasi usai mencetak poin ke Jakarta Lavani Livin' Transmedia dalam Final Four Proliga 2026 di Jawa Pos Arena, Surabaya, Minggu (5/4/2026). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com – Surabaya Samator belajar dari kekalahan di grand final leg kedua Proliga 2026 melawan Jakarta Garuda Jaya pada Rabu (22/4) lalu.
Terutama dari sisi ketenangan. Sebab, saat kalah di leg kedua, pemain Surabaya Samator terlihat gugup yang jadi penyebab banyak poin hilang karena kesalahan sendiri.
Nah, pelajaran di leg kedua benar-benar diterapkan oleh Surabaya Samator di leg ketiga, Kamis (23/4) lalu. Hadi Suharto dkk berhasil menaklukkan Jakarta Garuda Jaya 3-0 (25-11, 25-17, 25-20).
Hasil yang membuat Surabaya Samator memastikan posisi ketiga Proliga 2026 setelah menang dua kali dalam tiga leg alias unggul agregat 2-1 di grand final.
Manajer Samator Hadi Sampurno sangat bersyukur atas kemenangan di leg ketiga. Kemenangan yang sekaligus membuat timnya pulang ke Kota Pahlawan membawa gelar juara ketiga Proliga 2026.
''Akhirnya kami bisa menebus hasil pertandingan sebelumnya (kalah di leg kedua). Pemain bermain sangat luar biasa,'' paparnya.
Dia menjelaskan, kunci sukses timnya bisa mendominasi leg kedua adalah ketenangan. Hal tersebut merupakan evaluasi dari kekalahan di leg kedua ''Tidak seperti kemarin, kami bermain grusa-grusu dan kurang tenang,'' ujarnya.
Surabaya Samator masuk ke grand final Proliga 2026 sebenarnya tanpa target. Banyak menurunkan pemain muda, raihan juara ketiga dirasa sudah sangat memuaskan. Surabaya Samator pun mendapat mendapat hadiah uang pembinaan sebesar Rp 150 juta untuk gelar juara ketiga Proliga 2026.
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi Pindah ke Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih
18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya