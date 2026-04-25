Surabaya Samator Rebut Peringkat Ketiga Proliga 2026, Bekuk Jakarta Garuda Jaya 3-0

JawaPos.com – Surabaya Samator belajar dari kekalahan di grand final leg kedua Proliga 2026 melawan Jakarta Garuda Jaya pada Rabu (22/4) lalu.

Terutama dari sisi ketenangan. Sebab, saat kalah di leg kedua, pemain Surabaya Samator terlihat gugup yang jadi penyebab banyak poin hilang karena kesalahan sendiri.

Nah, pelajaran di leg kedua benar-benar diterapkan oleh Surabaya Samator di leg ketiga, Kamis (23/4) lalu. Hadi Suharto dkk berhasil menaklukkan Jakarta Garuda Jaya 3-0 (25-11, 25-17, 25-20).

Hasil yang membuat Surabaya Samator memastikan posisi ketiga Proliga 2026 setelah menang dua kali dalam tiga leg alias unggul agregat 2-1 di grand final.

Manajer Samator Hadi Sampurno sangat bersyukur atas kemenangan di leg ketiga. Kemenangan yang sekaligus membuat timnya pulang ke Kota Pahlawan membawa gelar juara ketiga Proliga 2026.

''Akhirnya kami bisa menebus hasil pertandingan sebelumnya (kalah di leg kedua). Pemain bermain sangat luar biasa,'' paparnya.

Dia menjelaskan, kunci sukses timnya bisa mendominasi leg kedua adalah ketenangan. Hal tersebut merupakan evaluasi dari kekalahan di leg kedua ''Tidak seperti kemarin, kami bermain grusa-grusu dan kurang tenang,'' ujarnya.