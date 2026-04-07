Malaysia Terpuruk: Gagal di ASEAN Futsal Championship 2026 dan Tersingkir dari Kualifikasi Piala Asia 2027

Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia di ASEAN Futsal Championship 2026. (istimewa)
JawaPos.com - Performa tim nasional Malaysia dalam beberapa waktu terakhir tengah menjadi sorotan. Hasil yang diraih di dua ajang berbeda menunjukkan tren negatif yang sulit diabaikan. Tidak hanya di level sepak bola, hasil kurang memuaskan juga terjadi di cabang futsal.
Di ajang Piala AFF Futsal 2026, langkah Malaysia harus terhenti lebih cepat. Tim futsal mereka dipastikan gagal melaju ke semifinal setelah menelan dua kekalahan di fase grup. Salah satu hasil yang paling menentukan adalah kekalahan tipis 0-1 dari Timnas Futsal Indonesia.
Dalam pertandingan tersebut, Malaysia sebenarnya mampu bertahan cukup disiplin. Namun, tekanan yang terus diberikan Indonesia membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan.
Baca Juga:Guntur Sulistyo Jadi Pembeda! Timnas Futsal Indonesia Sikat Malaysia, Tren Positif Terjaga di ASEAN Futsal Championship 2026
Statistik mencatat Malaysia hanya menguasai bola kurang dari separuh pertandingan dan menghadapi puluhan percobaan tembakan dari lawan.
Gol semata wayang yang dicetak Indonesia menjadi pembeda. Meski kiper Malaysia tampil cukup solid sepanjang laga, satu momen lengah cukup untuk mengakhiri harapan mereka meraih poin.
Kekalahan ini memastikan Malaysia tidak bisa menembus dua besar grup. Dengan dua kekalahan dari dua laga awal, peluang mereka otomatis tertutup, meski masih menyisakan satu pertandingan terakhir. Hasil tersebut menjadi catatan yang cukup mengecewakan bagi tim yang sebelumnya berharap bisa berbicara banyak di turnamen ini.
Baca Juga:Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia di ASEAN Futsal Championship 2026 dan Live Streaming
Situasi serupa juga terjadi di level sepak bola. Malaysia sebelumnya gagal mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Dalam laga penentuan, mereka harus mengakui keunggulan Timnas Vietnam dengan skor 1-3.
Namun, kegagalan itu bukan hanya ditentukan oleh hasil di lapangan. Malaysia sempat mendapatkan sanksi yang cukup merugikan, yakni kekalahan otomatis dalam beberapa pertandingan akibat masalah administrasi pemain.
Hal tersebut membuat posisi mereka di klasemen menjadi sulit untuk dikejar. Akibat kombinasi hasil buruk dan sanksi tersebut, Malaysia harus puas finis di posisi yang tidak cukup untuk lolos.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven