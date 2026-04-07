Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
07 April 2026, 17.05 WIB

Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia di ASEAN Futsal Championship 2026 dan Live Streaming

Timnas Futsal Indonesia. (instagram.com/@timnasfutsal)

JawaPos.com–Laga menarik bakal tersaji saat Timnas Futsal Indonesia menghadapi Malaysia pada matchday 2 ASEAN Futsal Championship 2026. Skuad Garuda bertekad meraih kemenangan kedua untuk memperlebar peluang lolos ke semifinal.

Pada pertandingan perdana, Senin (6/4), Timnas Indonesia berhasil meraih tiga poin setelah menundukkan Brunei Darussalam 7-0. Gol divetak Muhammad Sanjaya (3 gol), Dewa Rizky, Imam Anshori, dan Andarish Kareth (2 gol).

Hasil tersebut membawa timnas Indonesia puncaki klasemen Grup B, unggul selisih gol atas Australia yang menang 2-1 atas Malaysia.

Menghadapi Malaysia yang menelan kekalahan di laga perdana, tak membuat pelatih Hector Souto meremehkan sang lawan dan tetap mewaspadai permainan Negeri Jiran.

”Kita akan menghadapi Malaysia. Mereka turun dengan banyak pemain baru, tapi dari yang saya perhatikan saat mereka pemanasan, mereka adalah tim dengan pemain-pemain yang bagus,” kata Souto dikutip dari Antara.

Sisi lawan, Malaysia hadir dengan para pemain muda sebagai bagian dari regenerasi pasca babak belur di ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 beberapa waktu lalu. Meski gagal meraih kemenangan di partai pembuka, kekalahan tipis 2-1 atas lawan kuat Australia, menjadi modal apik sebelum melawan Indonesia.

Sejatinya Malaysia mampu unggul lebih dulu melalui gol Muhammad Adam Rayyan. Namun pada babak kedua, Australia menunjukkan kelasnya dengan berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Tyler Garner, sebelum akhirnya berbalik memimpin berkat gol Ethan de Melo.

Jadwal Matchday 2 ASEAN Futsal Championship 2026

Indonesia vs Malaysia

Selasa, 7 April 2026

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore