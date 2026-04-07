Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia di ASEAN Futsal Championship 2026 dan Live Streaming

Timnas Futsal Indonesia. (instagram.com/@timnasfutsal)
JawaPos.com–Laga menarik bakal tersaji saat Timnas Futsal Indonesia menghadapi Malaysia pada matchday 2 ASEAN Futsal Championship 2026. Skuad Garuda bertekad meraih kemenangan kedua untuk memperlebar peluang lolos ke semifinal.
Pada pertandingan perdana, Senin (6/4), Timnas Indonesia berhasil meraih tiga poin setelah menundukkan Brunei Darussalam 7-0. Gol divetak Muhammad Sanjaya (3 gol), Dewa Rizky, Imam Anshori, dan Andarish Kareth (2 gol).
Hasil tersebut membawa timnas Indonesia puncaki klasemen Grup B, unggul selisih gol atas Australia yang menang 2-1 atas Malaysia.
Baca Juga:Jadwal Liga Champions Perempat Final Leg 1, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Super Big Match Tersaji!
Menghadapi Malaysia yang menelan kekalahan di laga perdana, tak membuat pelatih Hector Souto meremehkan sang lawan dan tetap mewaspadai permainan Negeri Jiran.
”Kita akan menghadapi Malaysia. Mereka turun dengan banyak pemain baru, tapi dari yang saya perhatikan saat mereka pemanasan, mereka adalah tim dengan pemain-pemain yang bagus,” kata Souto dikutip dari Antara.
Sisi lawan, Malaysia hadir dengan para pemain muda sebagai bagian dari regenerasi pasca babak belur di ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 beberapa waktu lalu. Meski gagal meraih kemenangan di partai pembuka, kekalahan tipis 2-1 atas lawan kuat Australia, menjadi modal apik sebelum melawan Indonesia.
Baca Juga:Dony Tri Move On! Kekalahan Memalukan Persija Jakarta Jadi Alarm Bahaya Jelang Duel Lawan Persebaya Surabaya
Sejatinya Malaysia mampu unggul lebih dulu melalui gol Muhammad Adam Rayyan. Namun pada babak kedua, Australia menunjukkan kelasnya dengan berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Tyler Garner, sebelum akhirnya berbalik memimpin berkat gol Ethan de Melo.
Indonesia vs Malaysia
Selasa, 7 April 2026
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven