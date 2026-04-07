Guntur Sulistyo Jadi Pembeda! Timnas Futsal Indonesia Sikat Malaysia, Tren Positif Terjaga di ASEAN Futsal Championship 2026

Perjuangan pemain Timnas Futsal Indonesia saat berusaha mencetak gol ke gawang Malaysia. (FFI)
JawaPos.com — Tim Nasional Futsal Indonesia kembali menunjukkan taringnya di ASEAN Futsal Championship 2026. Laga kedua fase grup menjadi bukti konsistensi skuad Garuda yang terus melaju dengan hasil sempurna.
Bertanding di Nonthaburi Hall, Bangkok, Thailand, pada 7 April 2026, Indonesia berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Malaysia. Hasil ini melanjutkan tren positif setelah sebelumnya tampil menggila di laga pembuka.
Pada pertandingan sebelumnya, Timnas Futsal Indonesia sukses membantai Brunei Darussalam dengan skor telak 7-0. Kemenangan besar itu menjadi sinyal awal kekuatan skuad Garuda di turnamen tahun ini.
Namun, menghadapi Malaysia jelas bukan perkara mudah bagi Indonesia. Duel bertajuk derby Asia Tenggara ini berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal pertandingan.
Kedua tim sama-sama tampil disiplin dalam menjaga lini pertahanan. Alhasil, sepanjang babak pertama, peluang yang tercipta belum mampu dikonversi menjadi gol.
Skor 0-0 menutup 20 menit pertama pertandingan dengan ketatnya persaingan di lapangan. Indonesia mencoba membongkar pertahanan lawan, sementara Malaysia juga sesekali memberikan ancaman balik.
Memasuki babak kedua, intensitas permainan meningkat drastis. Timnas Futsal Indonesia tampil lebih agresif dalam menekan lini belakang Malaysia.
Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil manis pada menit ke-23. Guntur Sulistyo Ariwibowo muncul sebagai pahlawan lewat gol krusial yang memecah kebuntuan pertandingan.
Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta sepanjang laga. Keunggulan 1-0 mampu dipertahankan hingga peluit panjang dibunyikan.
