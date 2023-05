Boston Celtics Jaga Asa Tampil ke Final NBA usai Atasi Miami Heat

JawaPos.com – Boston Celtics berhasil mengamankan gim kelima babak Final NBA Wilayah Timur. Celtics meraih kemenangan 110-97 melawan Miami Heat di TD Garden Arena Boston Massachusetts, Jumat (26/5).

Celtics mengejar ketertinggalan dalam rangkaian laga best of seven Final Wilayah Timur. Celtics sempat tertinggal 0-3 dari Miami sebelumnya, kini mereka menyusul menjadi 2-3 dan memaksa kedua tim memainkan gim keenam.

Baca Juga: Menolak Pasrah, Boston Celtics Atasi Miami Heat untuk Lanjut ke Laga Kelima

Celtics menunjukkan kelasnya di hadapan para pendukung di TD Garden Arena dengan mencetak hampir separuh poin dengan tembakan tiga angka.

Dari total 110 poin yang dikumpulkan oleh Celtics, sebanyak 48 poinnya dibuat dengan tembakan dari jarak 7,3 meter ke keranjang. "Kami harus melakukan segalanya untuk bisa menang," kata Derrick White usai laga mengutip laman resmi NBA.

Derrick White merupakan pencetak tembakan tiga poin terbanyak, yaitu 18 poin, atau berhasil memasukkan enam dari total delapan upaya tembakan tiga angka yang dilakukan.

Pada gim kelima ini, bintang Celtics Jayson Tatum tidak menjadi pencetak skor tertinggi seperti sebagaimana biasanya. Kali ini hampir seluruh roster Celtics berkontribusi dalam mencetak angka.

Derrick White memimpin dengan 24 poin, Marcus Smart 23 poin, Jaylen Brown 21 poin, dan Jayson Tatum 21 poin ditambah dengan 11 assist dan delapan rebound.

Baca Juga: Miami Heat Curi Kemenangan di Markas Celtics di Final Wilayah Timur

Berkat permainan solid tim asal Boston ini, Tatum dan kawan-kawan bisa menguasai jalannya laga sejak kuarter pertama hingga buzzer berbunyi di 48 menit waktu bermain.

Celtics selalu memimpin sepanjang laga dengan selisih tertinggi 24 poin. Bahkan, Miami Heat sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan atau menyamakan kedudukan.

Jimmy Butler yang biasanya garang sejak gim pertama hingga ketiga babak Final Wilayah Timur hanya bisa memberikan 14 poin bagi Heat.

Duncan Robinson menyumbang skor terbanyak dengan 18 poin, Bam Adebayo 16 poin, Haywood Highsmith 15 poin, dan Caleb Martin 14 poin.

Heat hanya perlu memenangkan satu laga lagi untuk bisa lolos ke Final NBA melawan Denver Nuggets. Sementara Celtics butuh dua kali menang lagi untuk mencapai final.