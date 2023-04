LA Lakers Harus Melalui Zona Play-in usai Kalah dalam Derbi Los Angeles

JawaPos.com – LA Lakers terpaksa tersingkir ke zona play in setelah kalah dari rival tim satu kota, Los Angeles Clippers, dengan skor 118-125 dalam laga NBA di Crypto.com Arena, Kamis (6/4/2023).

Kedua tim memulai pertandingan dengan memiliki catatan yang sama di klasemen Wilayah Barat, yakni 41 menang dan 38 kalah (41-38). Namun, Clippers yang memenangi pertandingan otomatis naik ke peringkat lima dengan 42-38 dan Lakers tetap di posisi tujuh dengan 41-39.

Posisi tersebut membawa Clippers mendapat tiket lolos ke babak play off secara langsung, sementara Lakers yang berada di zona play in harus bertanding lebih dulu dengan tim peringkat tujuh hingga 10 guna memperebutkan dua tiket babak play off.

Memulai jalannya pertandingan, Clippers memang sudah unggul lebih dulu dari Lakers bahkan sempat unggul 12 poin di kuarter pertama. Keunggulan Clippers semakin tinggi hingga mencapai 24 poin di awal kuarter ketiga.

LeBron James sempat kesulitan mencetak angka di babak pertama. James hanya mencatat tiga poin yang diperoleh dari tembakan dua angka dan satu free throw di dua kuarter awal.

James dan kawan-kawan sempat melaju untuk memperkecil selisih dari defisit 24 poin jadi hanya tertinggal tujuh poin. Namun, Clippers kembali mendapat momentum dan unggul hingga 20 poin di kuarter empat.

Lakers yang sempat memperoleh poin beruntun di kuarter empat mampu memperkecil selisih menjadi tujuh poin. Namun waktu pertandingan sudah habis dan Clippers keluar sebagai pemenang.

Norman Powell mencetak 27 poin untuk Clippers, Kawhi Leonard 25 poin, dan Ivica Zubac mencatat dwiganda 17 poin serta 13 rebound.

Sementara LeBron James yang terlambat panas mencetak 33 poin dengan 30 poin dicetak di paruh kedua pertandingan.

Anthony Davis mencatat double-double dengan 17 poin dan 11 rebound, Austin Reaves 20 poin, dan D'Angelo Russel 15 poin.

Perbedaan permainan antara Clippers dan Lakers adalah pada akurasi tembakan free throw. Lakers kerap membuang-buang kesempatan lemparan bebas dengan akurasi hanya 66,7 persen, sementara Clippers berhasil mengeksekusi 85,2 persen free throw yang diberikan.