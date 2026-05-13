Andre Rizal Hanafi
Rabu, 13 Mei 2026 | 19.28 WIB

Disapu Thunder di Playoff NBA 2026, Era LeBron James di Lakers Terancam Berakhir

Duel Jaylen Brown dan LeBron James di atas lapangan. (Dok MARCA)

JawaPos.com - Perjalanan Los Angeles Lakers di Playoff NBA 2026 berakhir mengecewakan. Tim asal Los Angeles itu harus tersingkir setelah kalah 110-115 dari Oklahoma City Thunder pada gim keempat semifinal Wilayah Barat. Hasil tersebut membuat Lakers kalah telak 0-4 dalam seri playoff musim ini.

Kegagalan tersebut langsung memunculkan sorotan besar terhadap masa depan LeBron James.

Di usia 41 tahun, LeBron belum memastikan apakah dirinya masih akan bermain di NBA musim depan atau memilih mengakhiri karier panjangnya yang sudah berjalan selama 23 musim.

Situasi semakin menarik karena kontrak LeBron bersama Lakers akan habis pada akhir musim ini.

Sejumlah spekulasi mulai bermunculan, mulai dari kemungkinan bertahan di Los Angeles, pensiun, hingga kembali memperkuat Cleveland Cavaliers sebagai penutup kariernya.

Pada laga terakhir melawan Thunder, LeBron tetap menunjukkan kualitasnya sebagai pemain senior.

Ia membukukan 24 poin dan 14 rebound dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga kuarter akhir. Namun, Lakers gagal memanfaatkan momentum di detik-detik penentuan dan harus mengakhiri musim lebih cepat.

Musim ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi LeBron. Perannya di dalam tim mulai berubah seiring hadirnya pemain-pemain baru dan kebutuhan strategi yang berbeda dari Lakers. Meski demikian, kontribusinya tetap menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan tim sepanjang musim reguler.

Selain LeBron, Lakers juga kehilangan banyak kekuatan akibat absennya Luka Doncic. Bintang asal Slovenia tersebut tidak bisa tampil di playoff karena masih menjalani pemulihan cedera hamstring.

