Barcelona Gagal Lolos Liga Champions, Lamine Yamal Gagal Ikuti Comeback LeBron James

Lamine Yamal tampak sangat kecewa gagal mecetak gol ke gawang Atletico Madrid di perempat final Liga Champions. (Sports Illustrated)
JawaPos.com - Ternyata, sebelum melakoni laga kontra Atletico Madrid kemarin (15/4), wide attacker FC Barcelona Lamine Yamal mengubah foto akun media sosialnya dengan foto bintang NBA LeBron James.
Yamal mengharapkan tuah LeBron yang pernah mencatat comeback bersejarah di NBA Finals lawan Golden State Warriors (4-3) sedekade silam. Saat itu LeBron memperkuat Cleveland Cavaliers.
”LeBron salah satu role model yang menginspirasiku untuk laga melawan Atletico. Itulah alasan aku memasangnya (foto LeBron). Aku pikir aku dapat mengikuti yang sudah dia lakukan,’’ tutur Yamal seperti dilansir dari Mundo Deportivo.
Sayangnya, Yamal tidak mampu mengikuti jejak LeBron karena Barca tetap gagal lolos ke semifinal Liga Champions meski menang 2-1 di kandang Atletico. Itu karena dalam pertemuan di Camp Nou sepekan lalu (9/4), Barca keok dua gol tanpa balas.
