Rizka Perdana Putra
16 April 2026, 18.43 WIB

Barcelona Gagal Lolos Liga Champions, Lamine Yamal Gagal Ikuti Comeback LeBron James

Lamine Yamal tampak sangat kecewa gagal mecetak gol ke gawang Atletico Madrid di perempat final Liga Champions. (Sports Illustrated)

JawaPos.com - Ternyata, sebelum melakoni laga kontra Atletico Madrid kemarin (15/4), wide attacker FC Barcelona Lamine Yamal mengubah foto akun media sosialnya dengan foto bintang NBA LeBron James.

Yamal mengharapkan tuah LeBron yang pernah mencatat comeback bersejarah di NBA Finals lawan Golden State Warriors (4-3) sedekade silam. Saat itu LeBron memperkuat Cleveland Cavaliers.

”LeBron salah satu role model yang menginspirasiku untuk laga melawan Atletico. Itulah alasan aku memasangnya (foto LeBron). Aku pikir aku dapat mengikuti yang sudah dia lakukan,’’ tutur Yamal seperti dilansir dari Mundo Deportivo.

Sayangnya, Yamal tidak mampu mengikuti jejak LeBron karena Barca tetap gagal lolos ke semifinal Liga Champions meski menang 2-1 di kandang Atletico. Itu karena dalam pertemuan di Camp Nou sepekan lalu (9/4), Barca keok dua gol tanpa balas.

Editor: Hendra
Artikel Terkait
Nottingham Forest Kejar Tiket Empat Besar Liga Europa, Spirit Ulangi Masa Kejayaan - Image
Sepak Bola Dunia

Nottingham Forest Kejar Tiket Empat Besar Liga Europa, Spirit Ulangi Masa Kejayaan

16 April 2026, 18.17 WIB

Singkirkan Real Madrid, Harry Kane Sebut Bayern Munchen Siap Main Sabar di Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Singkirkan Real Madrid, Harry Kane Sebut Bayern Munchen Siap Main Sabar di Liga Champions

16 April 2026, 19.24 WIB

Kartu Merah Eduardo Camavinga! Ini Pelajaran Berharga dari Kekalahan Real Madrid di Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Kartu Merah Eduardo Camavinga! Ini Pelajaran Berharga dari Kekalahan Real Madrid di Liga Champions

16 April 2026, 17.54 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

