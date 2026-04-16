Barcelona Gagal Lolos Liga Champions, Lamine Yamal Gagal Ikuti Comeback LeBron James

JawaPos.com - Ternyata, sebelum melakoni laga kontra Atletico Madrid kemarin (15/4), wide attacker FC Barcelona Lamine Yamal mengubah foto akun media sosialnya dengan foto bintang NBA LeBron James.

Yamal mengharapkan tuah LeBron yang pernah mencatat comeback bersejarah di NBA Finals lawan Golden State Warriors (4-3) sedekade silam. Saat itu LeBron memperkuat Cleveland Cavaliers.

”LeBron salah satu role model yang menginspirasiku untuk laga melawan Atletico. Itulah alasan aku memasangnya (foto LeBron). Aku pikir aku dapat mengikuti yang sudah dia lakukan,’’ tutur Yamal seperti dilansir dari Mundo Deportivo.