Irvandi Gustari Kembali Pimpin Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB 2026–2030

JawaPos.com - Musyawarah Nasional (Munas) III Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB (HA SB-IPB) di Kampus Sekolah Bisnis IPB, Bogor, menetapkan Irvandi Gustari kembali memimpin HA SB-IPB 2026–2030 setelah terpilih secara aklamasi.

Irvandi yang sebelumnya menjabat Ketua Umum HA SB-IPB periode 2022–2026 mengatakan, mandat itu menjadi tanggung jawab untuk melanjutkan kerja sama yang dibangun selama empat tahun terakhir serta memperluas keterlibatan alumni.

”Kepercayaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja bersama seluruh pengurus, alumni, almamater, dan mitra yang berkolaborasi selama empat tahun terakhir,” ujar Irvandi.

Dia menyampaikan periode kepengurusan mendatang akan diarahkan untuk semakin memperkuat keterlibatan alumni dan memastikan keberadaan organisasi memberikan manfaat bagi alumni, almamater, dan masyarakat.

Selama periode 2022–2026, HA SB-IPB mencatat telah menyelenggarakan lebih dari 125 kegiatan dengan melibatkan lebih dari 6.500 peserta dan penerima manfaat serta berkolaborasi dengan lebih dari 200 mitra.

Menurut Irvandi, keberhasilan tidak semata-mata diukur dari jumlah kegiatan yang diselenggarakan tapi yang lebih penting adalah semakin luasnya jejaring alumni dan manfaat dari kolaborasi tersebut.

”Bagi kami, pencapaian bukan semata-mata tentang jumlah kegiatan. Yang jauh lebih penting ialah makin kuatnya jejaring alumni Sekolah Bisnis IPB dan makin luasnya manfaat yang diberikan kepada alumni, almamater, dan masyarakat,” kata Irvandi Gustari.

Memasuki periode 2026–2030, HA SB-IPB berencana melanjutkan program yang berjalan sekaligus mengembangkan inisiatif baru untuk memperluas partisipasi alumni.