Dorong Semangat MengEMASkan Indonesia, Direktur Pegadaian Berbagi Ilmu di Sesi 'Alumni Calling'

Pegadaian bersama Garuda TV menggelar program inspiratif Indonesia Punya Kamu 2026 “Connecting Generations” untuk menghubungkan para pemimpin korporasi dengan generasi muda. Kali ini kegiatan hadir melalui sesi “Alumni Calling” yang diadakan di Universitas Andalas, pada Selasa (15/9)/(Istimewa).
JawaPos.com – Pegadaian bersama Garuda TV menggelar program inspiratif Indonesia Punya Kamu 2026 “Connecting Generations” untuk menghubungkan para pemimpin korporasi dengan generasi muda. Kali ini kegiatan hadir melalui sesi “Alumni Calling” yang diadakan di Universitas Andalas, pada Selasa (15/9).
Hadir pada kegiatan tersebut Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian, Ismail Ilyas, yang kembali ke kampus almamaternya, Universitas Andalas. Di hadapan ratusan mahasiswa, Ismail membagikan perjalanan hidup, rekam jejak profesional, serta perspektif kepemimpinan melalui pemaparan bertajuk “Dari Ranah Minang, untuk Nusantara”.
Melalui ruang diskusi ini, para mahasiswa diajak untuk melihat lebih dekat berbagai dinamika proses, tantangan operasional, hingga keputusan strategis yang membentuk perjalanan karier seorang profesional di tingkat nasional. Kehadiran figur alumni terkemuka diharapkan dapat memberikan pemahaman nyata mengenai kompetensi dan mentalitas yang dibutuhkan di dunia kerja modern.
"Kembali ke kampus almamater selalu menjadi momen yang berkesan bagi saya. Melalui sesi Alumni Calling ini, kami ingin membuka ruang pemikiran bagi adik-adik mahasiswa bahwa setiap proses dan tantangan yang dihadapi di bangku kuliah adalah pembentuk karakter kepemimpinan di masa depan. Generasi muda dari Ranah Minang harus berani mengambil peran, terus berkembang, serta memberikan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat luas sebagai bagian dari langkah bersama untuk MengEMASkan Indonesia," ujar Ismail.
Rangkaian Connecting Generations dalam Indonesia Punya Kamu 2026 menjadi wujud nyata komitmen PT Pegadaian dalam mendukung penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di Indonesia. Melalui kegiatan ini, Pegadaian membuktikan perannya yang tidak hanya berfokus pada pengembangan ekosistem finansial dan investasi emas, tetapi juga investasi pada potensi talenta muda sebagai aset terpenting bangsa.
Dengan semangat MengEMASkan Indonesia, PT Pegadaian berharap sinergi antara dunia industri dan perguruan tinggi ini dapat memicu inovasi, kepemimpinan, dan rasa percaya diri mahasiswa, khususnya di Universitas Andalas, untuk siap berkontribusi bagi kemajuan Indonesia di berbagai sektor.
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