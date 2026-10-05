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Antara
Selasa, 6 Oktober 2026 | 04.26 WIB

Kementrans Mendorong Ponpes dan Alumninya Kelola Ekonomi Kawasan Transmigrasi

Ilustrasi Pondok Pesantren (Anggi Fridianto/ Jawa Pos Radar Jombang) - Image

Ilustrasi Pondok Pesantren (Anggi Fridianto/ Jawa Pos Radar Jombang)

JawaPos.com - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menggandeng pondok pesantren (ponpes) dan alumninya untuk memanfaatkan potensi daerah transmigrasi. Kementrans melihat jaringan ponpes yang tersebar di Indonesia sangat punya kemampuan menggerakkan ekonomi.

“Sekarang orientasi transmigrasi bukan untuk memindahkan penduduk. Tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi,” ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Lamongan pada Senin (5/10) dikutip dari Antara.

Viva menjelaskan Kementrans saat ini memiliki aset tanah sekitar 3,1 juta hektare yang tersebar di 612 kawasan transmigrasi di luar Jawa dan Bali. Sebanyak 154 kawasan di antaranya ditetapkan sebagai lokasi prioritas nasional hingga 2029.

Menurut dia, potensi tersebut dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan pihak ketiga. Termasuk pesantren, alumni pesantren, dan korporasi melalui skema yang sesuai ketentuan, salah satunya Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT).

“Kalau dari santri mau berminat kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi, sangat boleh,” katanya.

Editor: Diar Candra
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