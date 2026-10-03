Logo JawaPos
HomeSisi Lain
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 20.04 WIB

Gus Ipang Masuk PBNU, Jejak Keluarganya Terhubung dengan Tiga Pendiri NU

Ipang Wahid (tengah) bersama kedua orang tuanya, K.H. Salahuddin Wahid (Gus Solah) dan Farida Salahuddin. - Image

Ipang Wahid (tengah) bersama kedua orang tuanya, K.H. Salahuddin Wahid (Gus Solah) dan Farida Salahuddin.

JawaPos.com — Nama Irfan Asy’ari Sudirman Wahid atau Gus Ipang Wahid kini masuk dalam jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dia mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Digital Native, Teknologi, Budaya, dan Komunikasi di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

Masuknya Gus Ipang ke jajaran PBNU sekaligus menjadi babak baru perjalanan keluarga yang memiliki akar panjang dalam sejarah NU. Dari garis ayah dan neneknya, Ipang terhubung dengan keluarga tokoh-tokoh yang berada di lingkar awal berdirinya NU, yakni Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Bisri Syansuri, dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah.

Dari garis ayah, Ipang merupakan cicit K.H. Hasyim Asy’ari. Kakeknya adalah K.H. Abdul Wahid Hasyim, putra K.H. Hasyim Asy’ari, sementara ayah Ipang adalah K.H. Salahuddin Wahid atau Gus Solah. K.H. Hasyim Asy’ari merupakan Rais Akbar pertama NU yang memimpin sejak organisasi tersebut berdiri pada 1926 hingga 1947. 

Sementara dari garis nenek, Ipang merupakan cicit K.H. Bisri Syansuri. Nenek Ipang, Nyai Sholehah, adalah putri K.H. Bisri Syansuri yang kemudian menikah dengan K.H. Wahid Hasyim. K.H. Bisri merupakan salah satu tokoh penting pendirian NU dan kemudian menjadi Rais Aam PBNU pada 1971 hingga 1980.

Garis keluarga tersebut juga bersinggungan dengan K.H. Abdul Wahab Hasbullah. K.H. Bisri Syansuri menikah dengan Nyai Nur Khodijah, adik K.H. Wahab Hasbullah. sendiri merupakan salah satu penggerak utama berdirinya NU dan memimpin organisasi tersebut setelah wafatnya K.H. Hasyim Asy’ari.

Jejak keluarga Ipang di NU tidak hanya datang dari garis ayah. Dari ibunya, Ipang merupakan cucu Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, salah satu tokoh penting NU yang pernah dipercaya menjadi Menteri Agama RI pada era Presiden Soekarno.

Jadi bisa disimpulkan, dua kakek dalam garis keluarga Ipang sama-sama memiliki jejak dalam pemerintahan Indonesia. K.H. Abdul Wahid Hasyim, ayah Gus Solah, pernah menjabat Menteri Agama pada masa awal Republik. Sementara Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, ayah dari ibu Ipang, menjabat Menteri Agama pada 1962 hingga 1967.

Garis keluarga tersebut membuat Ipang tumbuh di tengah tradisi yang mempertemukan pesantren, Nahdlatul Ulama, dan pengabdian di ruang publik. Namun dia tidak mengawali perjalanan publiknya melalui struktur organisasi keagamaan ataupun politik. Dia justru menghabiskan sebagian besar kariernya di dunia profesional. 

Ipang menempuh pendidikan desain komunikasi visual di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) sebelum melanjutkan studi di Seattle, Amerika Serikat. Kariernya berkembang dari industri kreatif dan periklanan hingga strategi komunikasi, korporasi, pemerintahan, dan komunikasi politik. Dia kini bahkan masih aktif sebagai Komisaris PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).

Pengalaman profesional itulah yang kini ingin dibawanya ke PBNU. Salah satu gagasannya adalah mendorong lahirnya Technosantri, yakni santri yang tetap kuat dalam agama, turats dan adab, sekaligus memiliki kecakapan teknologi. “NU ingin melahirkan lebih banyak Technosantri: santri yang kuat turats dan adabnya, sekaligus cakap menguasai teknologi,” katanya. 

Editor: Dhimas Ginanjar
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Meneguhkan Qanun Asasi dalam Kepemimpinan NU - Image
Opini

Meneguhkan Qanun Asasi dalam Kepemimpinan NU

Kamis, 24 September 2026 | 17.48 WIB

Gus Ipul Layangkan Kritik Pedas usai Cak Imin Sebut NU Terpuruk di Tangan Alumni HMI - Image
Nasional

Gus Ipul Layangkan Kritik Pedas usai Cak Imin Sebut NU Terpuruk di Tangan Alumni HMI

Kamis, 3 September 2026 | 00.56 WIB

AI Kesehatan Melengkapi Layanan Medis Onsite pada Muktamar NU ke-35 - Image
Kesehatan

AI Kesehatan Melengkapi Layanan Medis Onsite pada Muktamar NU ke-35

Rabu, 2 September 2026 | 15.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore