AI Kesehatan Melengkapi Layanan Medis Onsite pada Muktamar NU ke-35

JawaPos.com - Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 berakhir dengan meninggalkan salah satu pengalaman baru dalam dukungan pelayanan kesehatan pada kegiatan berskala besar.

Yakni pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai pendamping kesehatan virtual yang bekerja berdampingan dengan tim medis di lapangan.

Selama rangkaian kegiatan, RHE-NU, bagian dari Rhemedi Medical Intelligence Assistant (RHE-INA) yang dikembangkan Rhemedi Medical Services, diintegrasikan sebagai bagian dari dukungan pelayanan kesehatan bersama jejaring medis di lokasi Muktamar.

Layanan itu di bawah koordinasi Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama dan Tim Kesehatan Muktamar NU ke-35.

Sistem tersebut dirancang sebagai layanan awal dan personal bagi Muktamirin sebelum diperlukan pemeriksaan tenaga medis.

Melalui perangkat masing-masing, peserta dapat menyampaikan keluhan kesehatan, memperoleh informasi awal, mengakses lokasi pos kesehatan terdekat, serta mendapatkan jalur komunikasi dengan dokter yang bertugas apabila konsultasi lebih lanjut diperlukan.

Dalam penggunaan selama Muktamar, sejumlah keluhan kesehatan disampaikan melalui layanan virtual tersebut, antara lain pusing, batuk dan pilek, hingga luka lepuh.

Pada kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, peserta diarahkan untuk melanjutkan pelayanan kepada tenaga kesehatan secara langsung.