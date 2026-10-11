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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 11 Oktober 2026 | 20.41 WIB

Vinicius Minta Maaf kepada Rekan Setim Real Madrid usai Kartu Merah

Vinicius Junior. (Bein Sports) - Image

Vinicius Junior. (Bein Sports)

JawaPos.com - Vinicius Junior minta maaf kepada rekan-rekan dan penggemar Real Madrid setelah mendapat kartu merah dalam kemenangan dramatis 1-0 atas Villarreal di La Liga, Sabtu (10/10).

Penyerang asal Brasil itu diusir keluar lapangan setelah menarik rambut pemain lawan, Nathan Saliba.

Insiden tersebut terjadi ketika Vinicius merayakan gol yang sempat dianggap sebagai gol kedua Real Madrid, sebelum intervensi VAR mengubah jalannya pertandingan.

Gol tersebut dianulir setelah tayangan ulang menunjukkan bahwa Vinicius telah menarik rambut Saliba ketika berlari menuju gawang.

Wasit Isidro Diaz de Mera kemudian memberikan kartu merah langsung kepada sang penyerang.

Melansir ESPN, tak lama setelah pertandingan, Vinicius menyampaikan penyesalannya melalui media sosial.

"Kegembiraan itu masih ada. Maaf kepada tim saya dan para penggemar," tulis Vinicius di Instagram.

Gol Dianulir, Vinicius Justru Diusir

Vinicius memulai pertandingan dari bangku cadangan setelah pelatih Jose Mourinho memutuskan tidak memasukkannya ke dalam starting XI.

Posisi penyerang Brasil tersebut diisi Yan Diomande, menyusul pengakuan Mourinho bahwa Vinicius belum menemukan performa terbaiknya musim ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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