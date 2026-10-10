Kylian Mbappé Tuai Sorotan Usai Diam-diam Pergi ke Paris Setelah Latihan dari Real Madrid

Kylian Mbappé (Bein Sports)
JawaPos.com – Kylian Mbappé menjadi sorotan setelah melakukan perjalanan singkat ke Paris seusai menjalani sesi latihan bersama Real Madrid di tengah jeda internasional.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (8/10), Penyerang asal Prancis itu diketahui berangkat ke Paris setelah latihan dan kembali pada malam hari sehingga perjalanannya sempat menimbulkan kontroversi.
Namun, perjalanan tersebut ternyata bukan tindakan mendadak karena telah direncanakan dan disepakati sebelumnya.
Diketahui bahwa Mbappé pergi ke Paris untuk menghadiri kegiatan amal bersama anak-anak dari sebuah yayasan. Kegiatan tersebut merupakan komitmen yang sudah dijadwalkan dan tidak berkaitan dengan keinginan untuk berlibur atau meninggalkan kewajibannya bersama Real Madrid.
Mbappé juga menjalankan kegiatan tersebut dalam waktu singkat dengan berangkat dan kembali pada hari yang sama.
Real Madrid disebut memahami konteks perjalanan tersebut dan menilai pentingnya mengetahui keseluruhan situasi sebelum memberikan penilaian terhadap tindakan Mbappé.
Meskipun beberapa sikap pemain Prancis itu selama jeda internasional sempat menjadi bahan perdebatan di lingkungan klub, perjalanan ke Paris dianggap berkaitan dengan komitmen amal yang telah diketahui sebelumnya.
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Jawa Pos
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