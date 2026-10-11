Atletico Sindir Real Madrid! Singgung Klaim Medis Cedera Federico Valverde

JawaPos.com – Atletico Madrid melontarkan sindiran kepada rival sekotanya, Real Madrid, melalui media sosial setelah Federico Valverde dinyatakan pulih dari cedera dan masuk dalam skuad untuk menghadapi Villarreal pada lanjutan LaLiga, Sabtu.

Gelandang asal Uruguay itu sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki saat tampil dalam Derby Madrid sebelum jeda internasional. Cedera tersebut terjadi setelah dia mendapat tekel keras dari Kang-in Lee, yang kemudian dinilai oleh komite wasit Spanyol sebagai pelanggaran yang layak diganjar kartu merah.

Insiden tersebut memicu protes dari kubu Real Madrid. Pelatih Jose Mourinho bahkan sempat menunjukkan foto kejadian yang telah dicetak dalam konferensi pers setelah pertandingan.

Situasi semakin menjadi sorotan setelah Real Madrid menyebut cedera Valverde sebagai keseleo serius tingkat tiga. Namun, hanya 20 hari kemudian, gelandang tersebut sudah kembali masuk dalam daftar pemain untuk menghadapi Villarreal di Santiago Bernabeu.

Atletico Madrid Sindir Proses Pemulihan Valverde Kembalinya Valverde ke dalam skuad dalam waktu relatif singkat langsung menjadi bahan sindiran Atletico Madrid.

Melansir ESPN, klub berjuluk Los Colchoneros itu melontarkan komentar bernada sarkastis melalui akun media sosial mereka pada Jumat.

"Kami ingin mengucapkan selamat kepada Real Madrid karena terus membuat sejarah dengan membuktikan bahwa 100% komunitas medis global salah," tulis Atletico dalam unggahannya, dikutip dari ESPN.

Sindiran tersebut menyoroti cepatnya proses pemulihan Valverde setelah Real Madrid sebelumnya mengumumkan tingkat keparahan cederanya.

Dalam klasifikasi medis, cedera pergelangan kaki tingkat tiga merupakan kategori serius yang umumnya melibatkan kerusakan berat atau robekan total pada ligamen. Waktu pemulihannya dapat berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, bergantung pada tingkat kerusakan dan penanganan medis.