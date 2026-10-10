Empat Laga Tandang Berat Menanti Real Madrid

Real Madrid asuhan Jose Mourinho menghadapi empat laga tandang beruntun melawan Barcelona, Racing Santander, AEK Athens, dan Valencia yang bisa menentukan perjalanan mereka musim ini. (Instagram/@realmadrid)
JawaPos.com - Real Madrid akan menghadapi periode krusial dalam perjalanan mereka musim ini. Tim asuhan Jose Mourinho dijadwalkan menjalani empat pertandingan tandang berturut-turut yang berpotensi memengaruhi ambisi mereka di La Liga dan Liga Champions.
Rangkaian pertandingan ini juga menjadi ujian penting bagi Mourinho untuk membuktikan bahwa Madrid mampu mempertahankan konsistensi, bahkan ketika harus bermain jauh dari Santiago Bernabeu.
Melansir Madrid Universal, setelah menjamu RB Leipzig pada 21 Oktober, Los Blancos akan menghabiskan hampir satu bulan dengan melakoni pertandingan di markas lawan.
Barcelona, Racing Santander, AEK Athens, dan Valencia menjadi empat tim yang harus mereka hadapi sebelum jeda internasional berikutnya.
Tantangan terbesar Madrid kemungkinan datang pada pertandingan pertama, yakni El Clasico melawan Barcelona di Camp Nou pada 25 Oktober.
Pertandingan tersebut memiliki arti penting karena Barcelona saat ini unggul enam poin di klasemen La Liga. Kekalahan bisa membuat Madrid semakin tertinggal dalam persaingan gelar, sedangkan kemenangan akan memberikan dorongan besar bagi upaya mereka mengejar rival abadi tersebut.
Setelah menghadapi Barcelona, Madrid akan bertandang ke markas Racing Santander pada 1 November. Tiga hari kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke Yunani untuk menghadapi AEK Athens dalam kompetisi Liga Champions.
Rangkaian pertandingan tandang itu akan ditutup dengan kunjungan ke Mestalla untuk menghadapi Valencia.
Jadwal yang padat tersebut menuntut Madrid menjaga kebugaran pemain sekaligus mempertahankan konsentrasi. Satu hasil buruk saja bisa memengaruhi kepercayaan diri tim menjelang pertandingan berikutnya.
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Jawa Pos
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